L'information est tombée comme un couperet vendredi. OpenAI officialise le déploiement de publicités, non seulement pour les utilisateurs gratuits (ce qui était prévisible) mais aussi pour les abonnés de l'offre ChatGPT Go.​

Pour rappel, cette offre à environ 8 euros par mois (le prix d'un menu Best Of, souvenez-vous) avait débarqué chez nous fin 2025 pour séduire les bourses plus modestes. Le deal semblait honnête : moins de puissance que l'offre Plus, mais une expérience sans la frustration des fonctions manquantes. Désormais, le contrat change unilatéralement. Au cours de l'année, des encarts marqués « Sponsorisé » apparaîtront en bas de vos réponses.​