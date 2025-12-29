Les maquettes montrent également des espaces annexes pour les publicités, tels que des barres latérales ou des carrousels. Ces encadrés apparaissent après certaines interactions, par exemple lorsqu’un utilisateur clique sur un lien concernant un produit ou un lieu touristique. Des offres sponsorisées pourraient alors être affichées à côté de la réponse principale.

Ces formats permettent aux utilisateurs de découvrir des options complémentaires sans interrompre la conversation principale. Les marques adaptent leurs sites et descriptions pour apparaître dans ces résultats sponsorisés, et certaines testent déjà des solutions payantes. Selon un rapport relayé par The Information, un analyste de MoffettNathanson a estimé que le format conversationnel de ChatGPT pourrait constituer “une plateforme publicitaire potentiellement incroyable”, en raison de la manière dont il capte l’attention des utilisateurs.

Selon les informations rapportées par The Information et citées dans plusieurs médias, environ 2,1 % des requêtes concernent des produits achetables, et OpenAI pourrait atteindre environ 220 millions d’utilisateurs payants d’ici 2030, soit près de 8,5 % de sa base totale. Ces données illustrent l’échelle de l’audience que l’entreprise pourrait toucher avec ses contenus sponsorisés.

Quoi qu'il advienne, la publicité a toujours été le nerfs de la guerre et terrain de discussion autour des agents conversationnels ou LLM. En avril, des agences publicitaires ont commencé à s’intéresser aux recommandations faites par des chatbots comme ChatGPT et à développer des outils pour analyser la fréquence des suggestions de marques dans les réponses des IA.

En mai, Meta a annoncé qu’une version de son assistant Meta AI intégrerait des publicités et des recommandations de produits, accompagnée d’un abonnement premium pour son application IA.

Plus récemment, OpenAI avait désactivé certaines suggestions de type promotionnel après les critiques d’utilisateurs, et que l’entreprise précisait que ces éléments n’étaient pas de véritables publicités actives. Nick Turley, vice-président et responsable de ChatGPT avait alors déclaré que « Si nous décidons d'intégrer des publicités, nous adopterons une approche réfléchie. Les utilisateurs font confiance à ChatGPT et tout ce que nous ferons sera conçu pour respecter cette confiance ».

La parole reviendra aux utilisateurs.

