OpenAI prépare l’intégration de contenus sponsorisés dans ChatGPT. C'est en tous les cas ce que semblent confirmer des maquettes internes, sur lesquelles on voit ces publicités directement dans les réponses ou dans des espaces annexes, notamment pour le shopping et les services en ligne.
OpenAI travaille depuis plusieurs mois sur la possibilité d’ajouter des contenus sponsorisés dans ChatGPT. Les discussions portent sur la manière dont ces publicités pourraient apparaître et être visibles uniquement lorsque cela correspond aux besoins de l’utilisateur. Les équipes explorent le timing, le format et la manière de présenter ces informations pour que la conversation reste fluide. Le chatbot intègre déjà des fonctionnalités d’achat via Stripe et des partenariats avec Shopify, Zillow ou DoorDash, ce qui permet d’expérimenter la recommandation de produits et services dans l’interface. OpenAI n’a pas encore précisé de date pour un lancement public, mais les maquettes internes donnent une première idée de ce que pourrait devenir cette monétisation.
ChatGPT pourrait insérer des contenus sponsorisés directement dans les réponses
Il se trouve que des employés ont pu consulter les maquettes internes, et selon eux, les modèles d’IA pourraient donner la priorité à certains contenus sponsorisés afin qu’ils apparaissent dans les réponses. Par exemple, si un utilisateur demande un conseil pour choisir un mascara, ChatGPT pourrait inclure un produit sponsorisé par Sephora parmi les recommandations dans la conversation. Et par souci de transparence et de traverser dans les clous de la légalité, une mention pourrait préciser que ce résultat est sponsorisé.
C'est comme si OpenAI souhaitait lier les recommandations à l'intérêt de l'utilisateur. Si la question exprime clairement une intention d'achat, le chatbot pourrait y répondre avec un contenu sponsorisé. Les conversations au sein desquelles les utilisateurs manifestent un intérêt pour un produit ou un service deviennent alors des occasions privilégiées pour diffuser des contenus commerciaux. De toute façon, OpenAI dispose déjà d’informations sur les centres d’intérêt des utilisateurs à travers leurs échanges avec le chatbot, ce qui rend le ciblage des contenus plus précis qu’une simple recherche web.
Des barres latérales et fenêtres contextuelles pourraient compléter les réponses
Les maquettes montrent également des espaces annexes pour les publicités, tels que des barres latérales ou des carrousels. Ces encadrés apparaissent après certaines interactions, par exemple lorsqu’un utilisateur clique sur un lien concernant un produit ou un lieu touristique. Des offres sponsorisées pourraient alors être affichées à côté de la réponse principale.
Ces formats permettent aux utilisateurs de découvrir des options complémentaires sans interrompre la conversation principale. Les marques adaptent leurs sites et descriptions pour apparaître dans ces résultats sponsorisés, et certaines testent déjà des solutions payantes. Selon un rapport relayé par The Information, un analyste de MoffettNathanson a estimé que le format conversationnel de ChatGPT pourrait constituer “une plateforme publicitaire potentiellement incroyable”, en raison de la manière dont il capte l’attention des utilisateurs.
Selon les informations rapportées par The Information et citées dans plusieurs médias, environ 2,1 % des requêtes concernent des produits achetables, et OpenAI pourrait atteindre environ 220 millions d’utilisateurs payants d’ici 2030, soit près de 8,5 % de sa base totale. Ces données illustrent l’échelle de l’audience que l’entreprise pourrait toucher avec ses contenus sponsorisés.
Quoi qu'il advienne, la publicité a toujours été le nerfs de la guerre et terrain de discussion autour des agents conversationnels ou LLM. En avril, des agences publicitaires ont commencé à s’intéresser aux recommandations faites par des chatbots comme ChatGPT et à développer des outils pour analyser la fréquence des suggestions de marques dans les réponses des IA.
En mai, Meta a annoncé qu’une version de son assistant Meta AI intégrerait des publicités et des recommandations de produits, accompagnée d’un abonnement premium pour son application IA.
Plus récemment, OpenAI avait désactivé certaines suggestions de type promotionnel après les critiques d’utilisateurs, et que l’entreprise précisait que ces éléments n’étaient pas de véritables publicités actives. Nick Turley, vice-président et responsable de ChatGPT avait alors déclaré que « Si nous décidons d'intégrer des publicités, nous adopterons une approche réfléchie. Les utilisateurs font confiance à ChatGPT et tout ce que nous ferons sera conçu pour respecter cette confiance ».
La parole reviendra aux utilisateurs.