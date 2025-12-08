OpenAI va-t-il vraiment glisser de la pub dans ChatGPT ? Le responsable du service jure que les récentes suggestions d'apps ne sont pas « de véritables publicités ».
Les temps sont durs pour OpenAI. Face à la montée du nouveau modèle de Google et à la concurrence d'Anthropic, la société est sous pression. Ayant récemment signé des partenariats avec Foxcomm et la famille Trump, elle a mis au point un plan d'urgence pour conserver sa place de leader et a avancé la date de sortie de son prochain modèle, GPT-5.2.
Depuis peu, OpenAI semble également préparer le terrain pour une monétisation plus agressive, basée sur les pubs. Mais cela ne semble pas plaire à tout le monde.
Des suggestions d'applis qui ne font pas l'unanimité
Certains abonnés payants de ChatGPT ont eu la désagréable surprise de voir apparaître dans leurs conversations des messages promotionnels au profit d'entreprises, comme Target, par exemple. Il n'en fallait pas plus pour que les critiques se multiplient. Seulement voilà, pour OpenAI, lesdits messages n'avaient rien à voir avec des publicités : il s'agissait seulement de simples suggestions n'ayant « aucun aspect financier ».
Dans un post paru sur X.com, Mark Chen, directeur de la recherche chez OpenAI, a fait savoir que les messages avaient tous été désactivés : « Je reconnais que tout ce qui ressemble à de la publicité doit être traité avec précaution, et nous avons manqué à notre devoir. Nous avons désactivé ce type de suggestion le temps d'améliorer la précision du modèle. Nous étudions également de meilleurs outils pour vous permettre de réduire ou de désactiver cette fonctionnalité si vous la jugez inutile », a-t-il expliqué, sur un ton d'excuse.
En matière de pub, OpenAI mise sur la prudence
Face à la grogne, Nick Turley, vice-président et responsable de ChatGPT, a lui aussi pris la parole sur X.com pour clarifier les choses : « Je constate beaucoup de confusion au sujet des rumeurs concernant les publicités dans ChatGPT. Il n'y a pas de tests en direct pour les publicités : toutes les captures d'écran que vous avez vues sont soit fausses, soit ne concernent pas des publicités. »
Alors que le code de ChatGPT montre bien que des fonctionnalités publicitaires sont en préparation, l'équipe semble vouloir avancer avec prudence et ne surtout pas froisser ses utilisateurs. La controverse provoquée par les récentes suggestions d'applications va probablement peser lourd dans les futures décisions de l'entreprise.
Cette levée de boucliers suffira-t-elle a faire changer d'avis OpenAI ? Rien n'est moins sûr. Mais, pour l'heure, l'entreprise a décidé qu'il était sans doute plus sage de faire un pas en arrière, comme le prouve la dernière déclaration de Nick Turley « Si nous décidons d'intégrer des publicités, nous adopterons une approche réfléchie. Les utilisateurs font confiance à ChatGPT et tout ce que nous ferons sera conçu pour respecter cette confiance. »