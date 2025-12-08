Dans un post paru sur X.com, Mark Chen, directeur de la recherche chez OpenAI, a fait savoir que les messages avaient tous été désactivés : « Je reconnais que tout ce qui ressemble à de la publicité doit être traité avec précaution, et nous avons manqué à notre devoir. Nous avons désactivé ce type de suggestion le temps d'améliorer la précision du modèle. Nous étudions également de meilleurs outils pour vous permettre de réduire ou de désactiver cette fonctionnalité si vous la jugez inutile », a-t-il expliqué, sur un ton d'excuse.