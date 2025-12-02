Encore un accord peu conventionnel dans le monde de l'intelligence artificielle (IA). OpenAI entre au capital de Thrive Holdings, société dirigée par le frère du gendre de Donald Trump. Le tout sans débourser aucun centime.
Dans un contexte où les partenariats dans l'IA semblent favoriser l'entre-soi, avec des flux financiers et des intérêts difficiles à distinguer, cette annonce a de quoi interroger. Car OpenAI possède désormais une part dans une entreprise détenue par Thrive Capital, l'un de ses plus gros investisseurs. On pourrait presque s'y perdre.
En qui consiste l'accord ?
Cet fonds fait en effet partie du cercle très restreint des investisseurs influents de la Silicon Valley malgré son ancrage à Manhattan. C'est Joshua Kushner, frère de Jared Kushner, qui est à sa tête. Et sa filiale Thrive Holdings, lancée plus tôt cette année, vise à racheter des entreprises de services pour les transformer grâce à l'IA.
C'est ici qu'OpenAI entre en jeu. La start-up la plus valorisée au monde reçoit une part « significative » du capital de l'entité et, en échange, met ses équipes, ses modèles et ses outils d'IA à sa disposition. Surtout, elle met la main sur les données opérationnelles de Thrive Holdings, un élément crucial pour continuer d'entraîner et de peaufiner ses grands modèles de langage.
Malgré tout, cet accord peut soulever des questions, car certains proches du gouvernement pourraient grandement en bénéficier, d'autant plus que la Maison-Blanche pousse pour le développement et l'adoption de l'intelligence artificielle.
De plus en plus de partenariats pour OpenAI
Mais ce n'est pas tout. Ces derniers temps, OpenAI a multiplié les partenariats où elle ne dépense pas d'argent mais récupère des parts ou des avantages financiers futurs. Des promesses fragiles, et parfois opaques, alors même que l'écosystème commence à se questionner sur sa capacité à réellement devenir un mastodonte rentable sur le long terme.
En parallèle, la firme de Sam Altman cherche à se tourner massivement vers les clients professionnels. Car si elle est très populaire auprès du grand public par rapport à ses concurrents, c'est bien auprès des entreprises qu'elle parviendra à engranger le plus de revenus.