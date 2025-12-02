C'est ici qu'OpenAI entre en jeu. La start-up la plus valorisée au monde reçoit une part « significative » du capital de l'entité et, en échange, met ses équipes, ses modèles et ses outils d'IA à sa disposition. Surtout, elle met la main sur les données opérationnelles de Thrive Holdings, un élément crucial pour continuer d'entraîner et de peaufiner ses grands modèles de langage.