À la rentrée, Anthropic menait une levée de fonds de 13 milliards de dollars, qui faisait monter sa valorisation à 183 milliards de dollars. Des chiffres fous, mais qui ne sont encore que des étapes dans sa croissance.

En effet, selon le Financial Times, Anthropic est actuellement en discussion pour un dernier financement privé, qui lui donnerait une valorisation de 300 milliards de dollars. Et si l'on parle de « dernier financement privé », c'est que, toujours selon la même source, la start-up aurait aussi engagé des avocats afin de préparer une entrée en bourse, qui pourrait avoir lieu dès 2026.