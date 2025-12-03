Le créateur de l'IA Claude cherche à se développer très vite, peut-être encore plus vite que la concurrence. Ce qui passerait par une rapide entrée en bourse !
Le secteur de l'IA est peuplé de géants historiques de la tech, comme Google ou Microsoft, mais aussi de start-up qui ont connu une croissance gigantesque en quelques années. On connaît ainsi tous OpenAI (pour ChatGPT), mais il y a aussi d'autres sociétés comme Anthropic (Claude), qui vit une véritable success story exceptionnelle. Et celle-ci pourrait bien continuer très fort l'an prochain avec une entrée en bourse historique.
Anthropic prépare une introduction en bourse dès 2026
À la rentrée, Anthropic menait une levée de fonds de 13 milliards de dollars, qui faisait monter sa valorisation à 183 milliards de dollars. Des chiffres fous, mais qui ne sont encore que des étapes dans sa croissance.
En effet, selon le Financial Times, Anthropic est actuellement en discussion pour un dernier financement privé, qui lui donnerait une valorisation de 300 milliards de dollars. Et si l'on parle de « dernier financement privé », c'est que, toujours selon la même source, la start-up aurait aussi engagé des avocats afin de préparer une entrée en bourse, qui pourrait avoir lieu dès 2026.
Un prologue au Big Bang OpenAI ?
Le Financial Times explique par ailleurs qu'Anthropic a aussi eu des discussions avec de grandes banques d'investissements, en lien avec ce projet d'entrée en bourse. Pour le moment, il s'agit d'étapes préliminaires, ce qui laisse encore de la marge pour une arrivée en bourse. Mais le projet est bien sur la table.
On sait par ailleurs qu'OpenAI a aussi pour ambition de devenir une société cotée en bourse, sûrement durant l'année 2027. En ce sens, Anthropic servirait d'avant-goût à ce que l'on pourrait vivre quand l'entreprise présidée par Sam Altman se mettra à vendre ses actions sur le marché. Et notamment à quel point la valorisation de la start-up pourrait exploser avec cette cotation !