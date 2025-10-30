Le leader mondial de l'intelligence artificielle continue encore et toujours de grandir. Il pourrait prendre une ampleur inédite avec une prochaine entrée en Bourse.
C'est un caillou dans la chaussure qui a été enlevé pour OpenAI, avec la signature d'un accord avec Microsoft cette semaine - grâce auquel OpenAI va pouvoir notamment changer de statut. Mais ça n'était encore qu'un simple étape dans le développement toujours aussi exceptionnel du créateur de ChatGPT. Car maintenant, la firme de Sam Altman est dorénavant sur la piste d'une entrée en Bourse, qui pourrait rester dans les annales.
OpenAI serait en train de préparer son entrée en Bourse
« Sky is the limit » du côté d'OpenAI. En effet, la start-up, qui a sorti ChatGPT il n'y a même pas trois ans, en serait déjà à l'étape d'une entrée en Bourse. Trois sources différentes de Reuters indiquent ainsi que l'entreprise serait en train de préparer le terrain à la mise en place d'une introduction en bourse.
OpenAI réfléchit ainsi à effectuer les tâches administratives nécessaires auprès des régulateurs financiers d'ici au second semestre 2026. La direction espère pouvoir lever, avec cette entrée en Bourse, au minimum 60 milliards de dollars. Des plans qui pourront changer selon l'évolution des circonstances.
Une capitalisation historique à 1000 milliards de dollars ?
Cette introduction en Bourse serait presque une nécessité pour l'entreprise, dont les pertes sont importantes, comme l'a lui-même avoué à demi-mot Sam Altman. « Je pense qu’il est juste de dire que c’est le scénario le plus probable pour nous, compte tenu des besoins en capital que nous aurons » a-t-il ainsi affirmé à l'occasion d'un livestream organisé mardi.
Si l'entreprise allait jusqu'au bout, OpenAI pourrait bien atteindre alors, après cette entrée en Bourse, une capitalisation folle de 1000 milliards de dollars (pour comparaison, Microsoft est aujourd'hui valorisée à près de 4000 milliards de dollars). À l'heure actuelle, OpenAI affiche déjà une valorisation estimée à 500 milliards de dollars.