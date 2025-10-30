« Sky is the limit » du côté d'OpenAI. En effet, la start-up, qui a sorti ChatGPT il n'y a même pas trois ans, en serait déjà à l'étape d'une entrée en Bourse. Trois sources différentes de Reuters indiquent ainsi que l'entreprise serait en train de préparer le terrain à la mise en place d'une introduction en bourse.

OpenAI réfléchit ainsi à effectuer les tâches administratives nécessaires auprès des régulateurs financiers d'ici au second semestre 2026. La direction espère pouvoir lever, avec cette entrée en Bourse, au minimum 60 milliards de dollars. Des plans qui pourront changer selon l'évolution des circonstances.