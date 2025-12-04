C'est ici qu'entre en scène le mystérieux projet Garlic, tel un remède de grand-mère censé guérir tous les maux de l'entreprise. Ce nouveau modèle promet de corriger les errements du passé en optimisant enfin cet apprentissage préalable qui donnait tant de fil à retordre aux ingénieurs maison ces derniers mois. Mark Chen, le chef de la recherche, assure avec un brin de fierté que cette nouvelle mouture fait déjà des merveilles en coulisses en surpassant les rivaux sur les exercices de raisonnement pur.

L'idée est séduisante sur le papier puisqu'il s'agit de faire aussi bien, voire mieux, mais avec une architecture plus légère et donc plus rapide. En s'appuyant sur les fondations d'un précédent projet interne, les équipes espèrent avoir trouvé la formule magique pour combiner puissance brute et agilité. Si la promesse est tenue, OpenAI pourrait bien transformer cette crise de nerfs en nouveau triomphe commercial dès le début de l'année 2026. Reste à savoir si cette simple gousse d'ail suffira à repousser les vampires de la concurrence qui ont déjà planté leurs crocs profondément dans le marché.