Contrairement aux smartphones, leur machine miserait sur le calme, avec un assistant capable de « tout savoir » de votre vie, mais suffisamment intelligent pour ne pas vous déranger. Il interviendrait uniquement quand c'est utile, filtrerait le bruit, anticiperait les besoins. Ive, fidèle à sa philosophie, insiste sur la simplicité extrême du projet : un design si dépouillé qu'il frôle le naïf, un gadget qu'on manipule presque « sans y penser » et qu'on aurait même « envie de lécher ou de croquer » tant il est épuré.