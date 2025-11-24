C'est désormais connu. OpenAI travaille discrètement avec le designer de l'iPhone, Jony Ive, sur un appareil totalement alimenté par l'intelligence artificielle (IA). Et pour mener cette mission à bien, pourquoi ne pas débaucher des dizaines d'ingénieurs de chez Apple ?
Le projet de Jony Ive et Sam Altman s'est officiellement concrétisé en mai dernier, lorsqu'OpenAI a mis la main sur la start-up du designer pour 6 milliards de dollars. Leur objectif : créer une toute nouvelle génération de produits IA. Et si les deux hommes ont déjà recruté Evans Hankey et Tang Tan, respectivement ancien responsable du design industriel et ancien directeur de l'ingénierie matérielle de la marque à la pomme, cette campagne de débauche ne s'arrête pas là. Bien au contraire.
40 personnes en un mois
Dans sa newsletter hebdomadaire PowerOn, le très bien renseigné journaliste Mark Gurman assure qu'OpenAI a embauché plus de 40 personnes au cours du mois écoulé pour développer ce fameux produit, et une partie arrivait directement de chez Apple.
Une nouvelle qui n'est pas très appréciée du côté du Cupertino, car le géant californien travaille, lui aussi, sur toute une série d'appareils boostés à l'intelligence artificielle. Cette initiative comprend des produits domestiques intelligents, des robots, des lunettes intelligentes ainsi que des AirPods équipés de caméras.
Les membres du personnel débauchés sont spécialisés dans tout un tas de domaines, rapporte Gurman : « ingénierie des appareils photo, matériel iPhone, matériel Mac, silicium, tests et fiabilité des appareils, conception industrielle, fabrication, audio, montres connectées, développement Vision Pro, logiciels et facteurs humains ».
Quel produit exactement ?
Mais pour faire quoi, au juste ? Si pour l'heure, OpenAI reste très discrète sur ses nouveaux produits, des rumeurs suggèrent que le premier dispositif issu de cette collaboration serait un collier. Récemment invités à un événement à San Francisco, Altman et Ive en ont dit un peu plus, sans pour autant en révéler trop.
« J'adore les solutions qui semblent presque naïves tant elles sont simples. J'aime aussi les produits incroyablement intelligents et sophistiqués que l'on a envie de toucher, qui ne nous intimident pas et que l'on a envie d'utiliser presque sans y penser, comme s'il s'agissait simplement d'outils », a indiqué le designer emblématique. De quoi nous rappeler les grandes heures d'Apple, notamment l'arrivée de l'iPhone sur le marché.
Côté OpenAI, ces produits s'inscrivent dans une vision plus large qui devrait inclure tout un écosystème intégré avec des applications et un système d'exploitation. ChatGPT sera, sans doute, au cœur du projet. Patience, car on pourrait en savoir plus dans quelques mois.