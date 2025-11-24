pecore

Si mes souvenirs sont exacts, Apple ne s’est pas séparé de Jony Ive pour rien. C’est le gars qui pensait que le design prévalait sur l’efficacité et qu’Apple devait devenir une marque réservée à une élite friquée, ce qui lui permettait d’aller encore plus loin dans ses délires.

Cette façon d’aller débaucher chez Apple ressemble à une vengeance personnelle, mesquine… et probablement très couteuse : les primes à l’embauche et les salaires doivent crever le plafond. Mais est-ce que le résultat sera à la hauteur des dépenses, en particulier sur le plan commercial ? J’ai l’impression que c’est la question qui se pose de plus en plus pour tout ce qui touche à l’IA, et avec raison.

Quoi qu’il en soit, OpenAI continue sa stratégie de dépenser à tout va en pensant que si l’on sème suffisamment d’argent, il va finir par pousser. Pas grave, c’est l’argent des autres de toute manière. Je suis curieux de voir avec ces appareils ce qui va en sortir et, surtout, combien ça va couter.