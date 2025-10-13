La seconde génération des Apple Glasses offrirait deux modes d’utilisation distincts. Elles basculeraient automatiquement entre une interface mobile et un système complet selon qu’elles soient reliées à un iPhone ou à un Mac.
L'Apple Vision Pro semble de l'histoire ancienne pour la marque américaine. Si Apple continue de travailler sur son premier casque de réalité mixte, et prévoit même une mise à jour technique dans les tout prochains jours, on a appris récemment que les plans avaient bien changé. Tim Cook aurait mis en pause les différents prochains Vision Pro pour se concentrer sur les futures lunettes connectées. L'objectif est simple : ne pas se laisser distancer par Meta, qui avec ses Ray-Ban rencontre un gros succès commercial, et Google qui a présenté un prototype plutôt avancé. Plus le temps de trainer donc pour la marque à la Pomme, qui travaillerait d'arrache-pied sur un concept utilisable en même temps via un iPhone en extérieur, et connecté à un Mac à la maison ou au bureau.
Des lunettes utilisables sur un Mac comme sur un iPhone
Selon les informations partagées Mark Gurman dans sa newsletter dominicale, ces futures lunettes connectées seraient capables de faire tourner une version complète de visionOS lorsqu’elles sont connectées à un Mac, offrant ainsi une expérience proche d’un ordinateur spatial portable. Dans ce mode, l’utilisateur pourrait interagir avec des applications immersives et manipuler des fenêtres virtuelles directement dans son champ de vision.
Lorsqu’elles seront reliées à un iPhone, les lunettes basculeraient automatiquement vers une interface plus légère, pensée pour un usage nomade : consultation rapide de notifications, commandes vocales, capture photo ou vidéo, ou encore affichage d’informations contextuelles dans le verre. Ce fonctionnement adaptatif marquerait une étape importante dans la miniaturisation de la plateforme visionOS, jusqu’ici réservée aux casques de réalité mixte.
Ce système à deux visages placerait les Apple Glass (ou lunettes Apple en français) en concurrence directe avec les Meta Ray-Ban Glasses, récemment mises à jour avec un écran intégré dans les verres et vendues à partir de 799 dollars. Toutefois, selon Gurman, Apple n’intégrerait pas encore cette technologie dans sa première génération, préférant se concentrer sur l’audio, la capture d’images et la reconnaissance vocale.
Vingt ans après l'iPhone, les lunettes connectées pourrait ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire d'Apple
La première génération de lunettes connectées d’Apple serait déjà bien avancée. D’après Gurman, elle devrait proposer des haut-parleurs pour l’écoute musicale, des caméras pour les photos et vidéos, ainsi que la reconnaissance des lieux, ainsi qu’une intégration poussée de Siri pour le contrôle vocal. On imagine aussi qu'Apple Intelligence pourrait être au coeur de l'expérience pour proposer des informations contextuelles. Des fonctionnalités liées à la santé seraient également à l’étude, sans précision pour le moment.
Apple envisagerait d’annoncer officiellement ces lunettes dès 2026, avec une commercialisation prévue pour 2027. Cette première version ne disposerait donc pas encore d’écran intégré, mais servirait de tremplin technologique avant l’arrivée d’un modèle plus ambitieux, équipé d’une in-lens display, capable d’afficher du contenu directement dans le verre.
En combinant visionOS et une approche plus discrète que le Vision Pro, Apple chercherait à créer un nouveau segment entre les lunettes audio connectées et les casques immersifs. Si le concept prend et que le produit est réussi, Apple pourrait enclencher une nouvelle révolution d'une magnitude comparable à l'arrivée de l'iPhone en 2007.