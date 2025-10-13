Selon les informations partagées Mark Gurman dans sa newsletter dominicale, ces futures lunettes connectées seraient capables de faire tourner une version complète de visionOS lorsqu’elles sont connectées à un Mac, offrant ainsi une expérience proche d’un ordinateur spatial portable. Dans ce mode, l’utilisateur pourrait interagir avec des applications immersives et manipuler des fenêtres virtuelles directement dans son champ de vision.

Lorsqu’elles seront reliées à un iPhone, les lunettes basculeraient automatiquement vers une interface plus légère, pensée pour un usage nomade : consultation rapide de notifications, commandes vocales, capture photo ou vidéo, ou encore affichage d’informations contextuelles dans le verre. Ce fonctionnement adaptatif marquerait une étape importante dans la miniaturisation de la plateforme visionOS, jusqu’ici réservée aux casques de réalité mixte.

Ce système à deux visages placerait les Apple Glass (ou lunettes Apple en français) en concurrence directe avec les Meta Ray-Ban Glasses, récemment mises à jour avec un écran intégré dans les verres et vendues à partir de 799 dollars. Toutefois, selon Gurman, Apple n’intégrerait pas encore cette technologie dans sa première génération, préférant se concentrer sur l’audio, la capture d’images et la reconnaissance vocale.