Apple met donc en pause son projet de casque allégé pour concentrer ses forces sur une nouvelle priorité : des lunettes connectées capables de rivaliser avec celles de Meta. Ce changement de cap se matérialise par le développement de deux produits distincts. Le premier, simple, serait dépourvu d’écran et se concentrerait sur l’audio et la capture d’images, tandis que le second intégrerait un affichage directement dans les verres.

Cette accélération traduit une prise de conscience : l’avenir à court terme des technologies portées se joue sur le format des lunettes, plus discret et mieux accepté socialement que celui des casques. L’objectif n’est plus d’attendre la maturité technologique pour un casque parfait, mais de s’insérer rapidement dans les usages du quotidien.