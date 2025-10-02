Apple met en pause son casque allégé pour concentrer ses ingénieurs sur des lunettes connectées et combler son retard face à Meta, qui impose désormais son rythme sur le marché des objets portés intelligents. La firme de Cupertino accélère deux projets en parallèle : un modèle sans écran et un autre avec affichage intégré, signe d'une prise de conscience au sein de la direction
Le Vision Pro a démontré le savoir-faire d'Apple en informatique spatiale, mais son prix prohibitif et son poids ont limité son adoption au-delà des passionnés de technologie. Pendant ce temps, Meta a avancé ses pions avec des Ray-Ban équipées d'un petit écran et d'un contrôle gestuel par bracelet électromyographique, validant l'appétence du public pour des lunettes du quotidien. Face à cette concurrence qui prend de la vitesse, Apple réorganise ses priorités matérielles et repousse le fameux Vision Air au profit d'une offensive sur le segment des lunettes.
Le casque Vision allégé tourne de l'oeil
Apple met donc en pause son projet de casque allégé pour concentrer ses forces sur une nouvelle priorité : des lunettes connectées capables de rivaliser avec celles de Meta. Ce changement de cap se matérialise par le développement de deux produits distincts. Le premier, simple, serait dépourvu d’écran et se concentrerait sur l’audio et la capture d’images, tandis que le second intégrerait un affichage directement dans les verres.
Cette accélération traduit une prise de conscience : l’avenir à court terme des technologies portées se joue sur le format des lunettes, plus discret et mieux accepté socialement que celui des casques. L’objectif n’est plus d’attendre la maturité technologique pour un casque parfait, mais de s’insérer rapidement dans les usages du quotidien.
Les yeux rivés sur la concurrence
L’urgence d’Apple s’explique par l’avance de son rival. Meta a déjà commercialisé ses Ray-Ban « Display », équipées d’un petit écran et d’un bracelet de contrôle par électromyographie (EMG) qui prend le contrepied du tandem main-œil qu'Apple utilise dans visionOS. En proposant un produit accessible et en l’améliorant par itérations successives, Meta a non seulement capturé une part de marché, mais a aussi commencé à éduquer le public à ces nouveaux usages.
Pour Apple, le défi est immense. Il lui faudra proposer une expérience logicielle et matérielle irréprochable, avec une qualité d’affichage, une autonomie et une intégration à son écosystème qui justifieront sa place sur ce marché. Si le socle de contenus immersifs créé pour le Vision Pro, comme le clip filmé avec Emmanuel Macron, pourra servir de base, la véritable bataille se livrera sur la pertinence et la simplicité des interactions au quotidien.