Les lunettes connectées, ce vieux rêve de la tech, semblent enfin trouver un second souffle. Meta revient à la charge avec deux paires radicalement différentes :

Les Ray-Ban Display, qui glissent un petit écran dans un coin de votre vision.

Les Oakley Meta Vanguard, conçues pour les sportifs, avec caméra embarquée, coaching et résistances à toute épreuve.

Deux visions du futur, deux usages, et une même ambition : faire des lunettes le prochain point d’accès naturel à l’IA, entre assistant vocal, navigation contextuelle, traduction instantanée et captation sur le vif. Mais avant de sortir la CB, voici ce qu’il faut savoir.