À l'approche de la conférence Connect de Meta, Snap Inc. vient de dévoiler la nouvelle version de Snap OS.
Ayant récemment profité des turbulences de TikTok, Snap Inc. a de beaux projets en tête, et ce, même s'il a mis de côté la refonte de l'interface de son réseau social Snapchat. Alors que Meta mise plus que jamais sur les lunettes IA, le groupe développe lui aussi de nouvelles lunettes connectées, les « Specs », qui devraient voir le jour en 2026. En attendant, il vient de lancer la version 2.0 de Snap OS, son système d'exploitation pour lunettes de réalité augmentée.
Snap dame le pion à Meta avec Snap OS 2.0
En 2024, Snap Inc. avait dévoilé la cinquième génération de ses lunettes connectées, les Snap Spectacles. Il en avait profité pour lancer un tout nouveau système d'exploitation, Snap OS. Alors que son concurrent Meta s'apprête à présenter ses avancées dans le domaine lors de Connect, un évènement prévu pour les 17 et 18 septembre prochains, le groupe vient d'annoncer l'arrivée de Snap OS 2.0.
Dans une annonce publiée hier, Snap Inc. a fait la promotion de son logiciel : « Alors que nous attendons avec impatience le lancement public des Specs en 2026, nous sommes ravis de présenter Snap OS 2.0, qui offre à notre communauté une nouvelle interface et rend possible l'utilisation des Lenses qui apporteront aux Spectacles des fonctionnalités pour profiter du contenu, naviguer et rester en contact (avec ses connaissances). »
De nombreuses nouvelles fonctionnalités
Quelles nouveautés peut-on trouver dans ce nouveau système d'exploitation ? Le navigateur a été revu au goût du jour : il est plus puissant, plus rapide et plus simple à prendre en main. On y trouve notamment un nouvel écran d'accueil mettant en avant les widgets et les signets de l'utilisateur, une barre d'outils optimisée et la possibilité de redimensionner les fenêtres à sa guise. L'OS prend également en charge WebXR : on peut donc accéder à des expériences de réalité augmentée sur les sites web compatibles.
On trouve aussi dans les nouveautés proposées :
- Lens Spotlight, qui projette du contenu dans le monde réel et permet de regarder des vidéos ou de lire des commentaires tout en vaquant à d'autres occupations. Il est possible de fixer l'affichage ou de lui faire suivre vos mouvements ;
- La galerie Lens, qui met à disposition un carousel interactif et est dotée d'un mode voyage qui stabilise l'affichage dans les trains, avions, etc. On peut notamment zoomer sur les images, classer ses médias et les envoyer à des amis ou dans des Stories ;
- De nouveaux jeux, comme le jeu de danse Synth Riders, seront bientôt disponibles.
Avec toutes ces avancées, Snap Inc. semble bien décidé à tenir tête à Meta.