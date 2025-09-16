Ayant récemment profité des turbulences de TikTok, Snap Inc. a de beaux projets en tête, et ce, même s'il a mis de côté la refonte de l'interface de son réseau social Snapchat. Alors que Meta mise plus que jamais sur les lunettes IA, le groupe développe lui aussi de nouvelles lunettes connectées, les « Specs », qui devraient voir le jour en 2026. En attendant, il vient de lancer la version 2.0 de Snap OS, son système d'exploitation pour lunettes de réalité augmentée.