À la veille du Meta Connect 2025, une vidéo éphémère a dévoilé ce que Meta s’apprêterait à présenter officiellement : des lunettes Ray‑Ban dotées d’un mini‑écran monoculaire à droite et d’un contrôle gestuel via un bracelet sEMG. Concrètement, l’utilisateur verrait, dans un coin de son champ de vision, des informations contextuelles (itinéraire à pied, réponses de l’assistant, notifications), et pourrait saisir du texte en « balayant » des lettres du bout des doigts sur une surface.

Ce n’est pas de la réalité augmentée à la Vision Pro, mais un HUD simple et assumé. Reste à savoir si cette itération — plus pragmatique — saura convaincre au‑delà des early adopters. D’autant que Meta joue déjà sur plusieurs tableaux : des Ray‑Ban « classiques » que nous avons pu tester (notre prise en main), et une déclinaison plus sportive signée Oakley.