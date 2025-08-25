Meta s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa stratégie autour des lunettes connectées. À l’occasion de sa conférence Connect, la société dévoilera un modèle doté d’un écran intégré, baptisé en interne Hypernova, accompagné d’un bracelet de contrôle innovant.
Depuis 2021, Meta développe des lunettes connectées en partenariat avec EssilorLuxottica, maison mère de Ray-Ban et Prada. Les premières générations, lancées sous le nom Ray-Ban Stories, permettaient surtout de capturer des photos et vidéos ou d’utiliser des commandes vocales simples. Mais avec Connect 2025, la conférence du constructeur dédiée à l'IA et à la réalité mixte, Meta veut aller plus loin en introduisant ses premières lunettes grand public intégrant un affichage visuel. Le nom du projet ? Hypernova. Ces lunettes d'un tout nouveau genre devrait prouver les progrès de Meta en matière de réalité mixte et donner un aperçu des avancées de la société de Mark Zuckerberg, qui investit des dizaines de milliards de dollars chaque année pour concrétiser sa vision.
Un petit écran intégré pour lire des notifications d'un coup d'œil
Les lunettes Hypernova embarqueront un petit écran couleur dans l’un des verres, offrant un champ de vision limité à environ 20 degrés. L’objectif est de relayer des informations simples comme des notifications, messages ou appels entrants. Le dispositif, plus épais et lourd que les précédents modèles, proposera néanmoins les usages déjà présents sur les Ray-Ban Meta traditionnelles : prise de photos et vidéos, appels vocaux et vidéo, lecture audio et interaction avec un assistant par commande vocale, tactile ou via l’écran.
Meta ne s’attend pas à des ventes massives pour ce premier modèle équipé d’un affichage, mais veut capitaliser sur l’élan de ses lunettes Ray-Ban, dont la deuxième génération a déjà séduit plus de deux millions d’utilisateurs depuis 2023. L’entreprise a également obtenu une participation d’environ 3 % dans EssilorLuxottica, ainsi que l’exclusivité sur plusieurs de ses marques pour les futures déclinaisons de lunettes intelligentes.
Le design exact reste encore confidentiel, mais des pistes évoquent une déclinaison sous marque Prada, dont les montures épaisses pourraient convenir aux contraintes techniques. Ce choix permettrait aussi de positionner le produit dans une gamme premium, au croisement des domaines de la mode et de la technologie.
Un bracelet permettant de contrôler les lunettes avec de brefs mouvements du poignet
En parallèle, Meta présentera un bracelet de contrôle développé par CTRL Labs, une start-up rachetée en 2019. Ce dispositif exploite des capteurs sEMG capables de lire les signaux électriques envoyés par le cerveau aux muscles du poignet pour les traduire en commandes. Contrairement à l’approche d’Apple avec Vision Pro, qui repose sur des caméras de suivi, Meta privilégie une interaction plus discrète et potentiellement plus intuitive.
Le bracelet sera proposé comme un accessoire compatible avec Hypernova, mais son rôle dépasse ce premier usage. Les données collectées doivent servir à perfectionner l’expérience pour de futures lunettes de réalité augmentée complètes, capables d’afficher des éléments 3D dans l’environnement réel.
Meta a déjà commencé à impliquer des développeurs tiers pour expérimenter des applications exploitant l’IA générative et cette nouvelle interface gestuelle. L’entreprise espère ainsi créer un écosystème dynamique autour de ses lunettes, avec des expériences inédites pour séduire le grand public.
En parallèle d’Hypernova, une troisième génération de lunettes Ray-Ban, centrées uniquement sur la voix et le tactile et qui se présentera davantage comme une mise à jour des modèles actuels, sera aussi annoncée lors de Connect 2025. Rendez-vous est pris pour les découvrir le 17 septembre.