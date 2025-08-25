Les lunettes Hypernova embarqueront un petit écran couleur dans l’un des verres, offrant un champ de vision limité à environ 20 degrés. L’objectif est de relayer des informations simples comme des notifications, messages ou appels entrants. Le dispositif, plus épais et lourd que les précédents modèles, proposera néanmoins les usages déjà présents sur les Ray-Ban Meta traditionnelles : prise de photos et vidéos, appels vocaux et vidéo, lecture audio et interaction avec un assistant par commande vocale, tactile ou via l’écran.

Meta ne s’attend pas à des ventes massives pour ce premier modèle équipé d’un affichage, mais veut capitaliser sur l’élan de ses lunettes Ray-Ban, dont la deuxième génération a déjà séduit plus de deux millions d’utilisateurs depuis 2023. L’entreprise a également obtenu une participation d’environ 3 % dans EssilorLuxottica, ainsi que l’exclusivité sur plusieurs de ses marques pour les futures déclinaisons de lunettes intelligentes.

Le design exact reste encore confidentiel, mais des pistes évoquent une déclinaison sous marque Prada, dont les montures épaisses pourraient convenir aux contraintes techniques. Ce choix permettrait aussi de positionner le produit dans une gamme premium, au croisement des domaines de la mode et de la technologie.