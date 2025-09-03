Apple travaillerait sur un nouveau casque de réalité augmentée baptisé Apple Vision Air, pensé comme une alternative moins coûteuse et plus confortable au Vision Pro. Le lancement serait prévu pour 2027.
- Apple travaille sur un casque Vision Air, moins cher et plus léger que le Vision Pro, prévu pour 2027.
- Le Vision Air pourrait coûter environ 1 750 dollars et peser 40 % moins que le Vision Pro.
- Ce modèle utilisera une puce A21, offrant de bonnes performances tout en réduisant les coûts de production.
Si l'Apple Vision Pro symbolise l’ambition d’Apple dans le domaine de l'informatique spatiale, son prix de 3 999 euros et son poids important ont refroidi les ardeurs des fans de la marque, et plus encore du grand public qui ne s'est pas précipité en magasin le portefeuille ouvert. Pour séduire davantage d'utilisateurs, la firme plancherait sur un modèle complémentaire baptisé Apple Vision Air. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, ce nouveau casque miserait sur un design allégé et un tarif divisé par deux. Et pour réduire les coûts, les ingénieurs de Cupertino chercheraient à revoir la conception du casque, sans pour autant sacrifier les capacités offertes par le modèle actuel. Un vrai casse-tête toutefois indispensable pour redonner une chance à cette nouvelle gamme de produits.
Un Apple Vision au régime sec
L'Apple Vision Air devrait afficher une réduction de poids de plus de 40 % par rapport au Vision Pro, pour passer sous la barre des 500 grammes. Une évolution importante alors que de nombreux utilisateurs ont critiqué la lourdeur du modèle actuel lors d’un usage prolongé.
Pour atteindre cet objectif, Apple envisagerait plusieurs ajustements matériels : remplacement du verre par du plastique, adoption d’un alliage de magnésium plutôt que du titane et simplification de l’agencement des capteurs. Tout semblerait pensé pour améliorer le confort d'utilisation.
L’approche illustre une stratégie plus pragmatique : faire de l'Apple Vision Air un produit moins expérimental et davantage tourné vers un usage régulier, que vous pourriez utiliser la journée pour travailler sur de grands écrans, et le soir pour regarder un film en totale immersion.
Un casque moins cher, mais qui se ferait désirer
Autre changement majeur : Apple abandonnerait les puces M des Mac pour équiper son Vision Air d’une puce de la gamme A des iPhone. Si cela peut sembler un compromis, les dernières générations de processeurs A se situent déjà au niveau des premières puces M en termes de performances graphiques et de calcul.
Le casque attendu en 2027 pourrait embarquer une puce A21 gravée en 2 nm par TSMC, offrant un gain notable en puissance et en efficacité énergétique. Ce choix permettrait de maintenir un bon équilibre entre performance et autonomie, tout en réduisant les coûts de production.
La combinaison d’un design allégé, d’une électronique optimisée et d’un prix avoisinant 1 750 dollars (et possiblement le même prix en euros, une fois les taxes appliquées) placerait le Vision Air dans une gamme bien plus accessible que le Vision Pro.
Selon les rumeurs, la production de masse débuterait au troisième trimestre 2027, pour une annonce officielle en fin d’année, possiblement aux côtés des prochains MacBook Pro OLED. Apple pourrait proposer entre temps une mise à jour de son Apple Vision Pro équipé d'une puce M5, mais sans changement de design ou de prix. Néanmoins, deux années avant un nouveau casque grand public, c'est long et les concurrents avancent à pas de géants sur leurs modèles de lunettes connectées, plus simples à porter et plus discrètes qu'un casque complet sur la tête. Apple a-t-elle le luxe d'attendre autant de temps ? Réponse dans les prochains mois.