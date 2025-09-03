Autre changement majeur : Apple abandonnerait les puces M des Mac pour équiper son Vision Air d’une puce de la gamme A des iPhone. Si cela peut sembler un compromis, les dernières générations de processeurs A se situent déjà au niveau des premières puces M en termes de performances graphiques et de calcul.

Le casque attendu en 2027 pourrait embarquer une puce A21 gravée en 2 nm par TSMC, offrant un gain notable en puissance et en efficacité énergétique. Ce choix permettrait de maintenir un bon équilibre entre performance et autonomie, tout en réduisant les coûts de production.

La combinaison d’un design allégé, d’une électronique optimisée et d’un prix avoisinant 1 750 dollars (et possiblement le même prix en euros, une fois les taxes appliquées) placerait le Vision Air dans une gamme bien plus accessible que le Vision Pro.

Selon les rumeurs, la production de masse débuterait au troisième trimestre 2027, pour une annonce officielle en fin d’année, possiblement aux côtés des prochains MacBook Pro OLED. Apple pourrait proposer entre temps une mise à jour de son Apple Vision Pro équipé d'une puce M5, mais sans changement de design ou de prix. Néanmoins, deux années avant un nouveau casque grand public, c'est long et les concurrents avancent à pas de géants sur leurs modèles de lunettes connectées, plus simples à porter et plus discrètes qu'un casque complet sur la tête. Apple a-t-elle le luxe d'attendre autant de temps ? Réponse dans les prochains mois.