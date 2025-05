Cette situation alimente les spéculations sur l'avenir de la gamme Vision. La leçon à tirer de ces premiers mois de commercialisation et de la réaction du public, comme celle observée au « Juste Prix », est peut-être qu'Apple a besoin d'une offre plus accessible pour démocratiser son informatique spatiale. La firme travaillerait d'ailleurs sur des pistes pour un Apple Vision plus léger et coloré, grâce à un nouveau matériau qui pourrait potentiellement réduire les coûts. Même avec des matériaux moins onéreux et des fonctionnalités revues à la baisse, atteindre un prix inférieur à 2 000 dollars à court terme semble compliqué. Apple prépare aussi une mise à jour logicielle qualifiée de « dernière chance » pour tenter de redynamiser l'intérêt.