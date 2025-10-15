Selon Bloomberg, la conception du hub domestique d'Apple est finalisé depuis près d'un an. Ce dernier devrait sortir au printemps 2026 après plusieurs reports. Initialement prévu en mars 2025, son lancement a été décalé : l'intelligence artificielle de Siri n'étant pas encore au point. Pour mémoire, la mise à jour majeure de Siri est attendu pour mars prochain. L'assistant permettra aux utilisateurs d'obtenir des réponses depuis le web comme avec ChatGPT mais également de mieux contrôler les actions dans les applications.

Pour ce hub, deux configurations seraient disponibles. Le premier, le modèle J490, intégrerait un écran carré d'environ 7 pouces monté sur une base avec haut-parleur. On imagine alors une sorte de HomePod mini équipé d'un écran. De son côté, le modèle J491 serait conçu pour une fixation murale. Les deux versions embarqueraient une caméra FaceTime ainsi qu'une interface logicielle capable de s'adapter automatiquement à l'utilisateur à proximité grâce à la reconnaissance faciale. Apple viserait un prix de 350 dollars, soit 50 dollars de plus que le HomePod classique.

La caméra de sécurité intérieure, au nom de code J450, pourrait être commercialisée dès la fin 2026. Quant au robot de table, il ressemblerait au hub domestique mais avec sur un bras motorisé capable de déplacer l'écran de 9 pouces dans l'espace de travail ou la cuisine de l'utilisateur. Apple chercherait encore des cas d'usage convaincants pour y greffer son intelligence artificielle. La sortie serait désormais prévue pour 2027, avec un prix de vente bien plus élevé. Cet appareil découlerait des précédents travaux d'Apple pour son projet de voiture autonome désormais abandonné. Ces appareils utiliseraient des dalles LCD fournies par Tianma Microelectronics.