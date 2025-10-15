Apple a dans les cartons une gamme d'appareils connectés pour la maison et l'entreprise californienne se tournerait désormais vers le Vietnam pour les fabriquer. C'est BYD qui se chargerait d'assembler les fameux hubs domestiques équipés d'un écran ainsi qu'un robot de table motorisé.
Selon Bloomberg, Apple a choisi de modifier sa stratégie. Jusqu'à présent, la firme de Cupertino lançait systématiquement la fabrication de ses nouveaux produits en Chine avant d'envisager une diversification géographique. Cette fois, trois appareils seront directement assemblés au Vietnam dès leur commercialisation : un hub domestique avec écran, une caméra de sécurité intérieure et un robot de table.
BYD devient un partenaire clé pour l'assemblage
Apple confie l'assemblage final de ces nouveaux produits à BYD, l'entreprise chinoise principalement connue pour ses véhicules électriques. Cette dernière entend élargir son rôle dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple. BYD prendra en charge trois étapes cruciales : l'assemblage final des composants, les tests de qualité et la préparation des appareils pour l'expédition vers les clients et les boutiques. L'accord semble d'ailleurs un peu plus large puisque cette collaboration s'étendra également à la production d'iPad au Vietnam.
Cela fait quelques années maintenant qu'Apple souhaite diversifier ses implantations. Le Vietnam accueille déjà la fabrication de certains iPad, AirPods, Apple Watch, Mac et anciens HomePod. Les produits importés depuis le Vietnam restent cependant soumis à des droits de douane de 20% selon les accords réciproques annoncés le 31 juillet par l'administration Trump. De son côté, l'Inde est devenue la base de production des iPhone destinés au marché américain.
Un hub domestique retardé en attendant Siri
Selon Bloomberg, la conception du hub domestique d'Apple est finalisé depuis près d'un an. Ce dernier devrait sortir au printemps 2026 après plusieurs reports. Initialement prévu en mars 2025, son lancement a été décalé : l'intelligence artificielle de Siri n'étant pas encore au point. Pour mémoire, la mise à jour majeure de Siri est attendu pour mars prochain. L'assistant permettra aux utilisateurs d'obtenir des réponses depuis le web comme avec ChatGPT mais également de mieux contrôler les actions dans les applications.
Pour ce hub, deux configurations seraient disponibles. Le premier, le modèle J490, intégrerait un écran carré d'environ 7 pouces monté sur une base avec haut-parleur. On imagine alors une sorte de HomePod mini équipé d'un écran. De son côté, le modèle J491 serait conçu pour une fixation murale. Les deux versions embarqueraient une caméra FaceTime ainsi qu'une interface logicielle capable de s'adapter automatiquement à l'utilisateur à proximité grâce à la reconnaissance faciale. Apple viserait un prix de 350 dollars, soit 50 dollars de plus que le HomePod classique.
La caméra de sécurité intérieure, au nom de code J450, pourrait être commercialisée dès la fin 2026. Quant au robot de table, il ressemblerait au hub domestique mais avec sur un bras motorisé capable de déplacer l'écran de 9 pouces dans l'espace de travail ou la cuisine de l'utilisateur. Apple chercherait encore des cas d'usage convaincants pour y greffer son intelligence artificielle. La sortie serait désormais prévue pour 2027, avec un prix de vente bien plus élevé. Cet appareil découlerait des précédents travaux d'Apple pour son projet de voiture autonome désormais abandonné. Ces appareils utiliseraient des dalles LCD fournies par Tianma Microelectronics.