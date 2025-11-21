Et un de plus. OpenAI annonce un partenariat avec Foxconn, le fournisseur numéro 1 d'Apple. Mais pour faire quoi, au juste ?
Depuis la présentation du projet Stargate en début d'année, qui consiste à bâtir une infrastructure d'intelligence artificielle (IA) gigantesque pour répondre aux besoins colossaux d'OpenAI, l'entreprise de Sam Altman ne cesse de s'allier à des géants du secteur de la tech.
Elle a par exemple conclu des deals massifs avec NVIDIA et AMD, et commandé des puces et composants chez Broadcom. De même, Samsung s'est engagée, en octobre, à fournir un nombre conséquent de puces mémoires au créateur de ChatGPT. C'est désormais au tour de Foxconn d'entrer dans la danse.
Foxconn va concevoir le matériel pour les serveurs d'OpenAI
Le géant taïwanais va travailler main dans la main avec OpenAI pour concevoir du matériel taillé sur mesure pour les futurs centres de données de l'entreprise. Concrètement, les deux sociétés vont co-développer de nouveaux racks serveurs, ces grandes armoires métalliques dans lesquelles on installe et organise tous les équipements informatiques d'un data center, ainsi que l'infrastructure qui va autour. Cela comprend le câblage, l'alimentation et les systèmes techniques essentiels.
L'idée est de concevoir une base matérielle capable d'encaisser la montée en puissance fulgurante des modèles d'IA d'OpenAI, tout en garantissant que cette production puisse être réalisée directement aux États-Unis.
Ce partenariat doit surtout permettre à OpenAI de reprendre le contrôle sur sa chaîne d'approvisionnement, devenue critique à mesure que l'entreprise déploie des modèles toujours plus gourmands. En internalisant le design des serveurs, elle réduit sa dépendance aux fournisseurs étrangers tout en se préparant à l’ère Stargate.
Un pari fou
Mais cette nouvelle collaboration soulève également des questions. Car il s'inscrit dans une frénésie d'engagements financiers absolument hors normes. OpenAI dépense à un rythme que personne n'avait anticipé, au point que la facture globale atteint 1,4 trillion de dollars. À l'échelle d'une start-up qui ne génère pas encore de bénéfices, c'est un pari vertigineux.
L'écosystème repose sur l'idée qu'OpenAI va tenir le rythme et devenir un mastodonte capable d'amortir ces investissements démentiels. Mais rien n'est si sûr, d'autant plus que de plus en plus d'analystes sur l'éclatement prochain de la bulle de l'intelligence artificielle (IA). Et beaucoup d'acteurs pourraient souffrir.