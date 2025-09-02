En janvier, Sam Altman était accompagné de Donald Trump et des dirigeants de SoftBank et d'Oracle pour présenter Stargate, un projet colossal à hauteur de 500 milliards de dollars visant à « construire une nouvelle infrastructure d'IA pour OpenAI aux États-Unis ». Mais la start-up veut aussi s'exporter en dehors de son pays d'origine pour conquérir de nouveaux marchés, et ne lésine pas sur les moyens pour y parvenir.