En bref, il y a de la friture dans la liaison. Et la preuve que ces soucis sont d'importance, c'est que les deux sociétés n'ont pour le moment pas créé grand-chose ensemble. Comme le note le Wall Street Journal, il n'existe qu'un seul accord à ce jour entre OpenAI et SoftBank, et qui porte sur la construction d'un petit data center dans l'Ohio, d'ici à la fin 2025.

Une faible activité qui contraste fortement avec l'activité frénétique d'OpenAI ailleurs. Comme illustration, il suffit de rappeler l'accord entre OpenAI et Oracle, à travers lequel OpenAI commencera à payer dans trois ans 30 milliards de dollars par an – dans le cadre du développement de 4,5 GW de capacité de data center. Alors, où va donc ce projet ?