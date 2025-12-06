OpenAI doit répondre à une vraie situation d'urgence avec ses rivaux qui proposent des IA bien plus performantes que ChatGPT. On devrait ainsi très rapidement voir arriver une nouvelle version du célèbre chatbot !
OpenAI pourrait-il finir déclassé, et être le Yahoo d'un quelconque Google de l'IA dans les années à venir ? C'est en tout cas la crainte qui est ressentie en ce moment dans les locaux de la firme de Sam Altman qui, avec le succès de Gemini 3, a récemment lancé un plan d'urgence. Plan qui devrait se traduire très vite par une nouvelle mouture de ChatGPT !
GPT-5.2, la réponse en catastrophe à Gemini 3
Oui, il faut l'avouer, Gemini 3 vraiment été un tremblement de terre dans le secteur de l'intelligence artificielle, tant le modèle de langage de Google est d'un coup apparu au-dessus des autres. Si depuis, DeepSeek a déployé une réponse convaincante avec ses modèles DeepSeek V3.2 et V3.2 Speciale, OpenAI elle semble tout simplement déclassée.
Avec GPT-5 qui n'a pas convaincu, et un GPT-5.1 aux changements mineurs, OpenAI devait répondre, pour rester pertinent. Raison pour laquelle l'entreprise présidée par Sam Altman s'est précipitée afin de pouvoir sortir au plus vite une version GPT-5.2, qui serait, selon des évaluations internes obtenues par The Information, « au-dessus de Gemini 3. »
Une sortie qui pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine !
Et pour bien souligner à quel point il s'agit d'une réponse d'urgence, on nous précise que ce fameux modèle GPT-5.2 pourrait tout simplement sortir dès la semaine prochaine ! Il faut dire qu'OpenAI compte changer de dimension à partir de l'année prochaine, et travailler sur une éventuelle entrée en bourse.
Une opération qu'il ne serait pas bon de mener dans un environnement où l'entreprise ne serait plus considérée à la pointe de la technologie qu'elle a aidé plus que nulle autre à démocratiser. Cette nouvelle aura en tout cas de quoi faire plaisir à ceux qui sont des habitués de ChatGPT, et qui n'auront pas à attendre la fin du mois de décembre, date prévue initialement pour le lancement de GPT-5.2.