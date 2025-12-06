Oui, il faut l'avouer, Gemini 3 vraiment été un tremblement de terre dans le secteur de l'intelligence artificielle, tant le modèle de langage de Google est d'un coup apparu au-dessus des autres. Si depuis, DeepSeek a déployé une réponse convaincante avec ses modèles DeepSeek V3.2 et V3.2 Speciale, OpenAI elle semble tout simplement déclassée.

Avec GPT-5 qui n'a pas convaincu, et un GPT-5.1 aux changements mineurs, OpenAI devait répondre, pour rester pertinent. Raison pour laquelle l'entreprise présidée par Sam Altman s'est précipitée afin de pouvoir sortir au plus vite une version GPT-5.2, qui serait, selon des évaluations internes obtenues par The Information, « au-dessus de Gemini 3. »