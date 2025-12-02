DeepSeek continue elle aussi d'avancer rapidement dans le secteur de l'IA. Elle vient ainsi de sortir deux nouveaux modèles de langages qui surpasseraient ce qui se fait de mieux aux États-unis !
Il y a un peu moins d'un an, une start-up chinoise encore inconnue du nom de DeepSeek faisait une entrée fracassante sur le marché de l'intelligence artificielle, en produisant un modèle de langage au niveau des meilleures réalisations d'OpenAI. Un coup d'éclat qui ne serait pas unique, vu la dernière annonce de la start-up de Hangzhou.
DeepSeek frappe fort avec ses modèles DeepSeek V.3.2 et V.3.2-Speciale
Vous avez entendu parler des dernières sorties de ChatGPT, et surtout de Google (avec Gemini 3.0 Pro) ? Eh bien, sachez qu'il y a encore un autre acteur qui réclame la palme de la meilleure IA du moment : DeepSeek.
L'entreprise chinoise vient en effet de dévoiler ses nouveaux modèles de langage DeepSeek V.3.2 et V3.2-Speciale. Ces derniers écraseraient dans différents benchmarks GPT-5 au niveau du raisonnement, et pour ce qui est de la version V.3-2 Speciale, réussirait dans ce secteur même à faire mieux que Gemini 3.0 Pro sur de nombreux benchmarks.
Une IA championne olympique
La société chinoise a par ailleurs ajouté qu'il ne s'agissait pas des seules distinctions obtenues par ses nouvelles IA. DeepSeek a ainsi expliqué que DeepSeek V-3.2-Speciale aurait obtenu la médaille d'or en 2025 à la fois à l'occasion des Olympiades internationales de mathématiques, mais aussi des Olympiades internationales d'informatique.
La nouvelle version DeepSeek V-3.2 est la suite de la version dite V-3.2-Exp, qui avait été déployée au mois de septembre dernier. La déclinaison V-3.2 est dès maintenant disponible sur l'application DeepSeek ainsi que sur l'interface bureau de l'IA. La déclinaison plus puissante DeepSeek V-3.2-Speciale n'est par contre à cette heure accessible qu'à travers l'API.