Vous avez entendu parler des dernières sorties de ChatGPT, et surtout de Google (avec Gemini 3.0 Pro) ? Eh bien, sachez qu'il y a encore un autre acteur qui réclame la palme de la meilleure IA du moment : DeepSeek.

L'entreprise chinoise vient en effet de dévoiler ses nouveaux modèles de langage DeepSeek V.3.2 et V3.2-Speciale. Ces derniers écraseraient dans différents benchmarks GPT-5 au niveau du raisonnement, et pour ce qui est de la version V.3-2 Speciale, réussirait dans ce secteur même à faire mieux que Gemini 3.0 Pro sur de nombreux benchmarks.