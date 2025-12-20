Quelques jours avant les fêtes de Noël, OpenAI lance ChatGPT Go en France, une nouvelle formule payante à petit prix, laquelle cible les utilisateurs réguliers qui trouvent la version gratuite trop limitée, mais qui ne veulent/peuvent pas pour autant basculer vers la formule ChatGPT Plus.
Il y a quelques mois maintenant, OpenAI lançait un tout nouvel abonnement « low cost » concernant ChatGPT, avec la formule Go. Un forfait de moins de 5€ proposé dans un premier temps aux utilisateurs indiens, un marché pour le moins porteur, avec plus de 850 millions d'internautes.
ChatGPT Go aussi en France !
Depuis, la formule ChatGPT Go a été déclinée dans d'autres pays, et on pensait la France condamnée à patienter jusqu'à 2026 pour, peut-être, voir enfin débarquer cette formule bien spécifique. En toute discrétion, quelques jours avant Noël, ChatGPT Go vient d'arriver chez nous.
Sur la page Web officielle de la plus célèbre des intelligences artificielles, aux côtés des formules d'abonnement Plus et Pro, on retrouve donc désormais le forfait Go, affiché chez nous au prix de 8€/mois.
C'est quoi ChatGPT Go en France ?
Ainsi, tous ceux qui ne peuvent (ne veulent) pas débourser les 23 euros mensuels nécessaires pour profiter de l'abonnement Plus peuvent donc se rabattre sur cette formule plus avantageuse… mais aussi plus restrictive, forcément.
Avec ChatGPT Go, OpenAI enrichit la formule gratuite sans la dénaturer. L’offre inclut bien sûr l’ensemble des fonctionnalités déjà disponibles sans abonnement, tout en ajoutant un accès élargi à GPT-5.2. Cela se traduit par des conversations plus longues et plus structurées, des réponses globalement plus pertinentes, une meilleure assistance pour l’organisation et la planification du quotidien, ainsi qu’une génération d’images encore plus aboutie et réaliste.
Évidemment, cette version intermédiaire impose quelques concessions. Les outils les plus avancés restent l’apanage de l’abonnement Plus, comme la résolution de problèmes complexes, le planificateur de voyages, la création de vidéos via Sora ou encore la rédaction de code avec Codex. Des absences notables, sans remettre en cause l’intérêt global de la formule.
En France, ChatGPT Go s’adresse donc avant tout aux utilisateurs réguliers qui trouvent la version gratuite trop limitée, sans pour autant avoir besoin des fonctionnalités professionnelles de ChatGPT Plus. Étudiants, particuliers, créateurs de contenu occasionnels ou utilisateurs souhaitant un assistant plus performant pour un usage quotidien y trouveront sans doute un bon compromis entre puissance, simplicité et maîtrise du budget.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code