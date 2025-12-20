Avec ChatGPT Go, OpenAI enrichit la formule gratuite sans la dénaturer. L’offre inclut bien sûr l’ensemble des fonctionnalités déjà disponibles sans abonnement, tout en ajoutant un accès élargi à GPT-5.2. Cela se traduit par des conversations plus longues et plus structurées, des réponses globalement plus pertinentes, une meilleure assistance pour l’organisation et la planification du quotidien, ainsi qu’une génération d’images encore plus aboutie et réaliste.

Évidemment, cette version intermédiaire impose quelques concessions. Les outils les plus avancés restent l’apanage de l’abonnement Plus, comme la résolution de problèmes complexes, le planificateur de voyages, la création de vidéos via Sora ou encore la rédaction de code avec Codex. Des absences notables, sans remettre en cause l’intérêt global de la formule.

En France, ChatGPT Go s’adresse donc avant tout aux utilisateurs réguliers qui trouvent la version gratuite trop limitée, sans pour autant avoir besoin des fonctionnalités professionnelles de ChatGPT Plus. Étudiants, particuliers, créateurs de contenu occasionnels ou utilisateurs souhaitant un assistant plus performant pour un usage quotidien y trouveront sans doute un bon compromis entre puissance, simplicité et maîtrise du budget.