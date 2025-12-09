Ce petit jeu n'est pas l'apanage de Google. Son grand rival, OpenAI, joue une partition similaire. Des indices découverts dans le code de l'application ChatGPT montrent que tout est prêt pour diffuser des annonces. C'est un secret de polichinelle : faire fonctionner ces puissants modèles d'intelligence artificielle coûte une fortune en calcul. La gratuité a ses limites, et l'heure est venue de rentabiliser les milliards de conversations générées chaque jour.

Au fond, cette évolution est une fatalité économique. Les géants de la technologie nous ont habitués à des services gratuits en échange de notre attention. Après les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, c'est au tour des agents conversationnels de passer à la caisse. Pour les utilisateurs, la fin de la récréation approche. Il faut simplement s'attendre à voir apparaître, un jour prochain, une petite mention « Sponsorisé » au détour d'une conversation avec son IA favorite.