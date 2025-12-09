Google jure la main sur le cœur que son intelligence artificielle, Gemini, restera un havre de paix sans aucune publicité. Pourtant, en coulisses, la machine est déjà en marche pour accueillir les annonceurs, transformant cette belle promesse en un simple sursis pour les utilisateurs.
Le géant de la recherche en ligne peut-il vraiment renoncer à sa poule aux œufs d'or ? Alors que la publicité constitue son modèle économique principal, la question de la monétisation de Gemini n'est plus de savoir si, mais bien quand elle se produira. Le spectacle ne fait que commencer.
Gemini sans pub : une promesse qui vacille déjà ?
La communication de Google est un art. D'un côté, son vice-président de la publicité mondiale, Dan Taylor, monte au créneau pour démentir fermement les rumeurs, qualifiant les fuites d'« inexactes » et assurant qu'il n'y a « aucun projet actuel » pour intégrer des annonces. Une déclaration qui se veut rassurante, mais dont chaque mot est pesé.
Car de l'autre côté, des sources au sein d'agences publicitaires murmurent une tout autre histoire. Elles confirment des discussions bien réelles avec Google pour préparer des placements publicitaires dans Gemini, avec un objectif fixé pour 2026. L'adverbe « actuellement » utilisé par le cadre de Google prend alors tout son sens : il ne ferme aucune porte, il demande juste un peu de patience. D'ailleurs, Google ne se cache pas de tester déjà des annonces dans les réponses de son moteur de recherche enrichi à l'IA, un galop d'essai grandeur nature.
ChatGPT, Gemini : pourquoi la publicité est inévitable
Ce petit jeu n'est pas l'apanage de Google. Son grand rival, OpenAI, joue une partition similaire. Des indices découverts dans le code de l'application ChatGPT montrent que tout est prêt pour diffuser des annonces. C'est un secret de polichinelle : faire fonctionner ces puissants modèles d'intelligence artificielle coûte une fortune en calcul. La gratuité a ses limites, et l'heure est venue de rentabiliser les milliards de conversations générées chaque jour.
Au fond, cette évolution est une fatalité économique. Les géants de la technologie nous ont habitués à des services gratuits en échange de notre attention. Après les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, c'est au tour des agents conversationnels de passer à la caisse. Pour les utilisateurs, la fin de la récréation approche. Il faut simplement s'attendre à voir apparaître, un jour prochain, une petite mention « Sponsorisé » au détour d'une conversation avec son IA favorite.