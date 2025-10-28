Bien sûr, Gemini est encore loin d'être 100 % fiable et il est essentiel de vérifier ses réponses en demandant les sources, notamment pour des questions techniques ou complexes. Cependant, son utilisation s'avère plus plaisante et moderne aujourd'hui que celle proposée par Google Search, qui tente toutefois de s'inspirer de son approche. Si les usages évoluent, il est impossible, pour l'heure, de prédire lequel de ces deux outils gagnera la partie.