La recherche Reddit Answers a été lancée en décembre 2024, dans le cadre d'un test limité aux utilisateurs américains. Désormais proposée en version bêta à d'autres pays, elle permettra aux utilisateurs de poser les questions de leurs choix et d'obtenir une réponse sous la forme d'un résumé agrémenté de liens et de suggestions de subreddits. Reddit Answers puise ses sources dans les discussions de son imposante communauté, connue pour la pertinence de ses avis et de ses recommandations.