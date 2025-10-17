Les moteurs de recherche IA ont le vent en poupe et Reddit en est bien conscient. Il vient d'ouvrir son outil Reddit Answers à plusieurs nouvelles langues dont le français.
Avec plus de 514 millions d'utilisateurs et un chiffre d'affaire de plus de 1,4 milliard de dollars en 2024, Reddit est devenu une véritable référence pour tous ceux qui recherchent des informations sur le web. Ces derniers temps, cette plateforme communautaire enchaîne les innovations : filtrage des publications, blocage des contenus adultes pour les mineurs, blocage de certains annonceurs et bien d'autres.
Depuis peu, Reddit flirte aussi avec l'IA avec le lancement fin 2024 de la recherche conversationnelle Reddit Answers. Cet outil prend désormais en charge les requêtes en langue française.
Reddit étend sa recherche IA a plusieurs nouvelles langues
Déjà proposé en langue anglaise, Reddit Answers est désormais disponible gratuitement dans plusieurs nouvelles langues : le français, le portugais, l'espagnol, l'italien et l'allemand. La plateforme n'a pas prévu de se reposer sur ses lauriers et a d'ores et déjà annoncé qu'elle ouvrirait son outil aux langues asiatiques l'an prochain : il sera, par exemple, possible de converser avec Reddit Answers en japonais, coréen ou encore hindi.
L'objectif de Reddit est de devenir une plateforme de recherche multilingue, collaborative et surtout mondiale. Pour atteindre ce but, la société a tissé des partenariats avec OpenAI mais aussi avec Google, en troquant notamment ses données contre des fonctionnalités IA. Elle exploite en particulier la puissance de Google Gemini pour alimenter sa recherche conversationnelle.
La recherche IA de plus en plus populaire
La recherche Reddit Answers a été lancée en décembre 2024, dans le cadre d'un test limité aux utilisateurs américains. Désormais proposée en version bêta à d'autres pays, elle permettra aux utilisateurs de poser les questions de leurs choix et d'obtenir une réponse sous la forme d'un résumé agrémenté de liens et de suggestions de subreddits. Reddit Answers puise ses sources dans les discussions de son imposante communauté, connue pour la pertinence de ses avis et de ses recommandations.
À l'instar de Reddit, de plus en plus d'acteurs s'intéressent aujourd'hui à la rechercher boostée à l'intelligence artificielle : on peut, par exemple, citer Perplexity AI, le mode IA de Google Search ou encore le mode recherche de ChatGPT. L'outil Reddit Answers parviendra-t-il à tirer son épingle du jeu ? Actuellement utilisé par plus de 6 millions d'utilisateurs, ce service doit encore faire ses preuves. De nouvelles alliances, avec Google notamment, pourraient sans doute l'aider à franchir de nouveaux caps.
- Une très grande communauté (à condition de comprendre l'anglais)
- Des tonnes de sujets abordés