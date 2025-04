Une bonne nouvelle… mais aussi la possibilité de contraintes nouvelles qui apparaît à l'horizon. En effet, ce chiffre n'est plus très loin des fameux 45 millions d'utilisateurs mensuels, seuil au-delà duquel l'Union européenne considère qu'un service numérique devient une « plateforme de très grande taille ». Une dénomination qui, dans le cadre du Digital Services Act, impose plus d'obligations au service en question.

OpenAI devrait ainsi être plus transparent sur ses algorithmes, et effectuer des efforts supplémentaires de lutte contre la désinformation. Ces efforts nécessiteraient notamment une plus grande ouverture de ses données aux chercheurs et aux autorités, ainsi que la tenue d'audits externes. Des obligations qui pourraient vite arriver quand on sait qu'une étude publiée en septembre dernier indiquait que 8% des internautes préféraient déjà effectuer une recherche via ChatGPT plutôt que Google.