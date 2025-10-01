Trois possibilités permettent d'activer cette fonction : cliquer sur le bouton Ask situé à côté de la barre de recherche Brave, sélectionner l'onglet Ask directement depuis la page de résultats, ou bien ajouter deux points d'interrogation à la fin de n'importe quelle requête lorsque Brave est configuré comme moteur par défaut. Josep M. Pujol, responsable de la recherche chez Brave, détaille cette évolution, comme rapporté par nos confrères de Tech Crunch :

« Tandis qu'AI Answers propose à nos utilisateurs des résumés rapides, Ask Brave propose des réponses plus longues, des suivis et un mode chat enrichi par une recherche approfondie, et surtout, des enrichissements contextuellement pertinents tels que des vidéos, des articles d'actualité, des produits, des entreprises, des achats, etc., au bon endroit et au bon moment ». Le format des réponses s'apparente à celui proposé par ChatGPT ou Perplexity, avec la possibilité de reformuler la réponse ou de poser des questions complémentaires.