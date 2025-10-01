Brave déploie une nouvelle fonctionnalité d'intelligence artificielle baptisée Ask Brave, capable de générer des réponses détaillées aux requêtes des utilisateurs.
L'entreprise a annoncé lundi l'intégration d'Ask Brave à sa suite de recherche pilotée par intelligence artificielle. Contrairement à AI Answers qui fournit des synthèses rapides, cette nouvelle fonction propose des réponses structurées sous forme de rapports complets, enrichis de liens, vidéos et carrousels d'images. L'utilisateur n'a pas besoin de basculer vers un mode spécifique : le moteur identifie automatiquement le type de requête et adapte sa réponse en conséquence.
Ask Brave : une interface qui combine recherche traditionnelle et IA conversationnelle
Trois possibilités permettent d'activer cette fonction : cliquer sur le bouton Ask situé à côté de la barre de recherche Brave, sélectionner l'onglet Ask directement depuis la page de résultats, ou bien ajouter deux points d'interrogation à la fin de n'importe quelle requête lorsque Brave est configuré comme moteur par défaut. Josep M. Pujol, responsable de la recherche chez Brave, détaille cette évolution, comme rapporté par nos confrères de Tech Crunch :
« Tandis qu'AI Answers propose à nos utilisateurs des résumés rapides, Ask Brave propose des réponses plus longues, des suivis et un mode chat enrichi par une recherche approfondie, et surtout, des enrichissements contextuellement pertinents tels que des vidéos, des articles d'actualité, des produits, des entreprises, des achats, etc., au bon endroit et au bon moment ». Le format des réponses s'apparente à celui proposé par ChatGPT ou Perplexity, avec la possibilité de reformuler la réponse ou de poser des questions complémentaires.
La protection des données demeure toujours la priorité de Brave
Brave s'appuie sur sa propre API pour garantir la fiabilité des résultats de recherche, combinée à un système de recherche approfondie pour certaines requêtes. « La recherche rend tout cela possible, les LLM le consolident. Nous prévoyons qu'Ask Brave générera chaque jour des millions de réponses optimisées par l'IA supplémentaires grâce à cette puissante combinaison de recherche et de chat, et nous sommes impatients de déployer davantage d'outils de recherche optimisés par l'IA pour nos utilisateurs », comme l'a précisé Josep M. Pujol.
Chez Brave, la priorité affichée reste la protection des données : les discussions sont sécurisées par chiffrement et effacées après 24 heures sans activité. Google, pour sa part, continue d’élargir la portée de son outil d’IA, avec une extension à plusieurs langues et un déploiement dans de nombreux pays, bien que la France n'en fasse toujours pas partie à ce jour.
- Résultats assez pertinents
- Index maison
- Brique web de plusieurs chatbots IA