Car c'est un véritable fléau dans la filière : les IA générant du texte ont une grande propension à halluciner. Concrètement, elles peuvent inventer des faits, des chiffres ou des citations inexistants, tout en les présentant avec assurance comme s'ils étaient véridiques. C'est évidemment problématique, les chercheurs peinant encore à résoudre ce biais qui ébranle la confiance dans la technologie. Et si Brave avait trouvé la solution ?