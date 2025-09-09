Sam Altman avoue ne plus distinguer les humains des bots sur les réseaux sociaux. Une déclaration qui relève de l'ironie suprême quand on sait que son entreprise a largement contribué à cette situation.
- Sam Altman, le patron d'OpenAI, admet avoir du mal à distinguer humains et bots sur les réseaux sociaux.
- Il réalise que ses propres outils, comme Codex, ont contribué à cette confusion sur des plateformes comme Reddit.
- Les bots influencent désormais plus efficacement les opinions, rendant l'authenticité des interactions numériques difficile à vérifier.
Le patron d'OpenAI a vécu une expérience troublante en parcourant des discussions Reddit louant les mérites de Codex, le nouvel outil de développement de sa propre entreprise. « J'ai vécu l'expérience la plus étrange en lisant ceci : je suppose que tout est faux ou généré par des bots, même si dans ce cas précis, je sais que la croissance de Codex est réellement forte et que la tendance est réelle », a-t-il confessé sur X le 8 septembre 2025. Cette prise de conscience survient alors qu'il y a encore quelques jours, Altman avouait n'avoir jamais vraiment pris au sérieux la théorie de l'Internet mort.
La plateforme 1minAI propose en ce moment son offre Pro Lifetime à seulement 29,97 $ (environ 26 €) au lieu de 234 $, soit un accès à GPT-5 et aux autres IA majeures comme Gemini, Claude 3 ou Midjourney
Offre partenaire
Quand le créateur devient victime de sa création
L'ironie de la situation est mordante. Sam Altman, dont les modèles de langage ont été nourris avec les données de Reddit, constate que ses propres outils ont envahi la plateforme au point de la rendre méconnaissable. Le phénomène a même engendré une boucle de rétroaction étrange : des humains commencent à adopter le « ton LLM », ce style d'écriture lisse et formaté propre aux intelligences artificielles.
Cette confusion n'est pas qu'une impression. Les chiffres confirment une submersion. Le dernier rapport d'Imperva révèle que le trafic automatisé représente désormais 51% du total sur internet. Pire encore, les bad bots, ces automates aux intentions malveillantes, constituent 37% de ce trafic global, une augmentation de cinq points en deux ans.
Une authenticité devenue invérifiable
La sophistication de ces nouveaux agents conversationnels est telle qu'ils parviennent à être plus persuasifs que les humains. Une étude de l'Université de Zurich a montré que les chatbots actuels sont jusqu'à six fois plus efficaces pour influencer les opinions. Cette performance explique pourquoi même un expert comme Sam Altman se sent désormais incapable de faire la différence.
Cette pollution numérique n'est plus un simple désagrément, elle est devenue un modèle économique. Des entreprises rapportent des gains d'engagement de 15% à 25% en utilisant des IA génératives sur les réseaux sociaux. Une course à l'échalote qui pousse des plateformes comme Reddit à envisager des solutions extrêmes, tel le scan d'iris pour prouver son humanité. Les bots ne font plus que liker ou partager, ils créent, discutent et manipulent avec une efficacité redoutable, faussant les indicateurs de performance dans de nombreux secteurs.
Alors que des rumeurs persistantes prêtent à OpenAI l'intention de lancer son propre réseau social, la sortie de Sam Altman a de quoi laisser perplexe. Comment promettre un espace authentique quand on est soi même à l'origine de la boîte de Pandore ? La véritable question n'est peut-être plus de distinguer l'humain de la machine, mais d'apprendre à coexister dans une réalité numérique où les deux sont devenus indissociables.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code