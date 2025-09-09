La sophistication de ces nouveaux agents conversationnels est telle qu'ils parviennent à être plus persuasifs que les humains. Une étude de l'Université de Zurich a montré que les chatbots actuels sont jusqu'à six fois plus efficaces pour influencer les opinions. Cette performance explique pourquoi même un expert comme Sam Altman se sent désormais incapable de faire la différence.

Cette pollution numérique n'est plus un simple désagrément, elle est devenue un modèle économique. Des entreprises rapportent des gains d'engagement de 15% à 25% en utilisant des IA génératives sur les réseaux sociaux. Une course à l'échalote qui pousse des plateformes comme Reddit à envisager des solutions extrêmes, tel le scan d'iris pour prouver son humanité. Les bots ne font plus que liker ou partager, ils créent, discutent et manipulent avec une efficacité redoutable, faussant les indicateurs de performance dans de nombreux secteurs.

Alors que des rumeurs persistantes prêtent à OpenAI l'intention de lancer son propre réseau social, la sortie de Sam Altman a de quoi laisser perplexe. Comment promettre un espace authentique quand on est soi même à l'origine de la boîte de Pandore ? La véritable question n'est peut-être plus de distinguer l'humain de la machine, mais d'apprendre à coexister dans une réalité numérique où les deux sont devenus indissociables.