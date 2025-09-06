En 2016, un membre du forum Macintosh Cafe, IlluminatiPirate, a publié une analyse sur la multiplication des comptes automatiques sur 4chan. Cette alerte s’est diffusée ensuite sur Reddit, puis la presse s’en est emparée en 2021. Lorsque Elon Musk a négocié le rachat de X, il a dénoncé la prolifération des contenus créés par des logiciels. Sam Altman a confirmé ce constat, lors du lancement de la société xAI.

Ces comptes ont rempli des pages entières avec des publications, images et vidéos pour des entreprises ou groupes de désinformation. Certaines fermes à trolls dans divers pays ont publié en continu. Sur X et Instagram, des milliers de profils créaient des interactions automatisées et inondaient les discussions.

Les réseaux n’ont jamais publié de chiffres fiables. Europol a estimé qu’en 2025, plus de 90 % du contenu en ligne proviendrait de programmes, sans preuve publique pour appuyer ce chiffre. Des utilisateurs ont réclamé de nouveaux outils pour mieux filtrer ces comptes automatisés.