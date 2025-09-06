Sam Altman a d’abord ignoré la théorie de l’Internet mort. Puis, en 2025, il a remarqué la prolifération de comptes produits par des algorithmes sur X.
- Sam Altman a constaté en 2025 une forte présence de comptes automatisés sur X, initialement évoquée en 2016.
- Des milliers de contenus générés par des IA inondent les réseaux sociaux, réduisant les interactions humaines.
- Europol estime qu'en 2025, plus de 90% du contenu en ligne proviendra de programmes, sans chiffres officiels confirmés.
C'est tout fraîchement que Sam Altman a posté sur X n'avoir « jamais vraiment pris au sérieux la théorie de l’Internet mort, mais il semble qu’il y ait beaucoup de comptes Twitter gérés par des modèles de langage aujourd’hui ». Il arrive un peu après la bataille avec son constat. Dès 2016, plusieurs utilisateurs sur 4chan avaient évoqué la présence de systèmes automatiques capables de simuler des échanges différents. Reddit a relayé ces observations et The Atlantic s’en est emparé en 2021. Elon Musk s’est également exprimé sur la forte présence de robots sur X. Aucun chiffre précis n’a été communiqué par les réseaux sociaux, mais les contenus créés par des machines ont saturé les fils d’actualité. Plusieurs internautes ont remarqué une baisse des interactions entre véritables humains. Certains groupes, autrefois composés d’utilisateurs réels, comportaient presque uniquement des comptes programmés. Ce phénomène n’est plus vraiment marginal.
La théorie de l'Internet mort, ou Internet Zombie, déjà évoquée en 2016
En 2016, un membre du forum Macintosh Cafe, IlluminatiPirate, a publié une analyse sur la multiplication des comptes automatiques sur 4chan. Cette alerte s’est diffusée ensuite sur Reddit, puis la presse s’en est emparée en 2021. Lorsque Elon Musk a négocié le rachat de X, il a dénoncé la prolifération des contenus créés par des logiciels. Sam Altman a confirmé ce constat, lors du lancement de la société xAI.
Ces comptes ont rempli des pages entières avec des publications, images et vidéos pour des entreprises ou groupes de désinformation. Certaines fermes à trolls dans divers pays ont publié en continu. Sur X et Instagram, des milliers de profils créaient des interactions automatisées et inondaient les discussions.
Les réseaux n’ont jamais publié de chiffres fiables. Europol a estimé qu’en 2025, plus de 90 % du contenu en ligne proviendrait de programmes, sans preuve publique pour appuyer ce chiffre. Des utilisateurs ont réclamé de nouveaux outils pour mieux filtrer ces comptes automatisés.
L’intelligence artificielle envahit les réseaux sociaux
Depuis 2021, textes, images et vidéos générés par des IA se sont multipliés sur les plateformes. TikTok, Facebook et Instagram ont vu défiler des milliers de vidéos d’animaux et de montages humoristiques produits sans intervention humaine. Les générateurs comme Midjourney ont alimenté régulièrement ces contenus.
Dans l’éducation, des élèves ont demandé à ChatGPT de produire leurs devoirs. Les enseignants ont utilisé la même IA pour préparer leurs exercices. Puis des correcteurs automatiques ont noté ces productions sans contrôle humain. Sur X, les robots ont publié un grand nombre de messages. Sam Altman a parlé de SocialAI, un réseau fait uniquement de profils automatisés. Les échanges s’y faisaient uniquement entre programmes.
C'est ainsi qu'est né le « AI slop », ce flux permanent de productions sans auteur humain. Photos, messages, vidéos et likes sont passés par des programmes. Les entreprises ont confié à des algorithmes la gestion de leurs campagnes sur Instagram ou TikTok. Les contenus ont rempli les pages à un rythme intense. Mèmes et vidéos se sont succédé sans validation humaine.