yomiel

Je me demande comment 4chan arrive à passer le cap, malgré ces controverses et ce hack. Je doute que les utilisateurs du pass suffisent pour couvrir les coûts d’exploitation.

Les sommes évoquées par l’achat de 4chan par Hiroyuki Nishimura et les investisseurs (dont un fabricant de marchandises pop-culture japonais) semblaient dérisoires, juste quelques millions de dollars.

La prochaine étape serait qu’il y ait un évènement assez grave pour que CloudFlare coupe les ponts comme cela a été le cas avec des sites ayant une communauté adjacente.

J’imagine que le hack du site n’a pas du tout empêché le propriétaire supposé — par ailleurs serait résidant en France — de dormir, il était en pleine conférence à l’étranger.