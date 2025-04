Ce qui faisait la particularité de 4chan, c'était précisément ce sentiment que rien n'y avait de conséquence. Sur cette plateforme, vous n'étiez personne et vos actions n'importaient que si elles étaient suffisamment choquantes pour être remarquées et sauvegardées avant de disparaître. Une course vers l'abîme s'est ainsi progressivement mise en place.