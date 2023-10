Cela ne va surprendre personne, mais 4chan utilise Bing Chat et DALL-E pour créer et diffuser des images racistes

Les directives qui sont ainsi formulées sur le site sont plutôt claires : créer le contenu en question, le modifier et le partager le plus possible. Il y a même un guide visuel pour aider à la création de ces contenus interdits, hébergé sur le célèbre site Imgur (voir capture ci-dessus). Celui-ci donne la procédure détaillée pour permettre à quiconque le veut de générer des images à caractère raciste. Et l'affaire ne s'arrête pas là, puisque le but est que ces contenus sortent des frontières de 4chan et soient partagés sur d'autres réseaux de plus grande ampleur : Instagram, X.com ou Telegram par exemple. Pour la grande majorité, les membres de 4chan qui s'essaient à cette activité utilisent Bing Chat qui repose sur le modèle DALL-E 3.