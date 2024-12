Les hashtags font partie de l'ADN de Twitter. Ces petits mots, précédés du symbole # et accolés à un tweet, permettent de lier son message à un sujet plus général pour l'intégrer plus facilement à une liste de tweets autour du même thème. Bon nombre de programmes de télévision ont partagé un hashtag pour commenter l'émission en cours. Nous avons également pu suivre différents faits de société en recherchant un hashtag spécifique et vivre l'actualité au plus près. Seulement, Twitter n'existe plus depuis le rachat par Elon Musk et son changement de nom pour X.com.