Elon Musk songe à faire disparaître les hashtags sur X.com ? Mark Zuckerberg les teste sur Threads !

Longuement utilisés par les internautes comme outil de découverte sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur Twitter, les hashtags pourraient donc disparaître de l'application. Ceci est d'autant plus vrai lorsque l'on considère la propension du milliardaire à se débarrasser des caractéristiques emblématiques de la plateforme. Ils seraient alors les prochains sur la liste, après le logo, le nom de la marque et une ribambelle de fonctionnalités. Threads et X.com semblent définitivement parties sur des chemins différents.