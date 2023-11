Pour convaincre les internautes de revenir, Elon Musk veut booster algorithmiquement les "petits" comptes sur X/Twitter

X (ex-Twitter) est un réseau sur lequel de très nombreux influenceurs font vivre de grandes communautés. Mais s'ils sont évidemment des éléments très importants pour faire vivre la plateforme, celle-ci ne pourrait exister sans la ribambelle de petits comptes qui ne possèdent en général pas beaucoup de followers. Et ce sont ces comptes-là, peut-être encore plus indispensables que les grands noms, que Elon Musk veut mettre un peu plus en avant grâce à la dernière mise à jour de la plateforme.