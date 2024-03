Elon Musk veut rendre X/Twitter encore un peu plus inutile

Il n’est pas question ici de faire disparaître purement et simplement ces statistiques d’engagement, mais juste de ne plus les faire apparaître sur la « timeline » principal. Il sera toujours possible de voir ces informations en cliquant sur un message en particulier. En guise d’explication pour ce changement, Musk indique simplement qu’il « mourrait d’envie de faire ça depuis un an », car cela rend l’expérience « plus propre ».