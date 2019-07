Instagram désactive le compteur de likes et de vues

Bientôt la fin des « likes » sur Instagram ?

Pour un Instagram plus neutre ?

Source : Twitter

Pas de panique toutefois, la France n'est pas encore concernée par ce test, contrairement à l'Australie, au Brésil, au Canada, à l'Irlande, à l'Italie, au Japon et à la Nouvelle-Zélande.Pour certains (voire beaucoup),permet de régulièrement flatter son ego en récoltant des milliers de likes et autres visionnages de vidéos. Toutefois,, diverses études ayant démontré que ceux ne récoltant pas suffisamment de likes, pouvaient développer de sérieux troubles anxieux, voire sombrer dans une forme de dépression.C'est pourquoi Instagram teste actuellement, laquelle ne permet plus aux utilisateurs de visionner le nombre de likes sous chaque publication, ni même le nombre de vues sous une vidéo.Bien sûr, les auteurs à l'origine des différents posts pourront de leur côté voir le nombre de likes récoltés. Un nouveau système qui souhaite donc, et mettre de côté (avant peut-être d'éradiquer une bonne fois pour toutes) cette course aux likes pas forcément positive pour tout le monde.Instagram explique son geste de la manière suivante : «».