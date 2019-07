Instagram : les interactions avec les influenceurs en chute libre ; la faute aux contenus sponso ?

© Jakob Owens / Unsplash.com

Les marques capitalisent sur les micro-influenceurs

Un équilibre de plus en plus difficile à trouver pour les influenceurs

Via : Refinery29

L'étude estime que l'engagement des utilisateurs d'sur les posts sponsorisés a baissé de 4 % à 2,4 % entre 2016 et le début de l'année 2019. En cause ? Des contenus publicitaires omniprésents dont les abonnés se lassent.Prenant acte de cette baisse d'engagement chez les plus comptes Instagram de plus de 10 000 abonnés, les annonceurs se rabattent en masse vers ce que l'on appelle les(ou encore nano-influenceurs) : des personnes au nombre d'abonnés moindres, mais au taux d'engagement très fort.Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon Mobile Marketer toujours, les influenceurs avec plus de 10 000 followers ont un taux d'engagement de 3,6 % environ. Chez un micro-influenceur (entre 5 000 et 10 000 abonnés),. Encore mieux : les comptes n'intéressant que 1 000 à 5 000 personnes enregistrent un engagement de 8,8 %.Autant d'éléments qui poussent les marques à retirer leurs billes des plus gros noms d'Instagram pour réinvestir dans des personnalités plus proches de leur communauté. Une stratégie gagnant-gagnant, les micro-influenceurs ayant tendance à facturer moins cher leurs prestations et les marques bénéficiant d'un meilleur retour sur investissement.Citée par le média spécialisé Refinery29, l'instagrammeuse Eugénie Grey le confesse sans fard : trouver un équilibre entre contenus sponsorisés et posts originaux est complexe.». La clé, dit-elle, est de savoir conserver une part de spontanéité et de réel dans les contenus publicitaires. Une posture que ses fans comprennent. «(ses 400 000 abonnés, ndlr)».Lancé en 2010, Instagram n'a jamais été aussi populaire. Il compte aujourd'huiet le marketing d'influence sur le réseau social représentera en 2020 un marché de près de 2,3 milliards de dollars.