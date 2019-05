Instagram : les données de 6 millions d'influenceurs exposées

Ink Drop / Shutterstock.com

Chtrbox, une société de media marketing, dans le collimateur

Facebook dit être en train d'enquêter sur l'incident

D'après TechCrunch, chaque entrée de cette base de données contiendrait non seulement les données publiques de comptes Instagram d'influenceurs (bio, photo de profil, nombre de followers, etc.) mais aussi des informations privées telles que leur adresse mail ou leur numéro de téléphone.Lorsqu'il a découvert l'existence de cette base de données, Anurag Sen a alerté TechCrunch pour en trouver l'origine et sécuriser les informations. Le site serait remonté jusqu'à l'entreprise Chtrbox , située à Mumbai, spécialisée dans le sponsoring de contenu sur ces comptes Instagram. Chaque dossier contenait donc des rapports permettant d'estimer la valeur de chaque compte, en croisant des données comme le nombre de followers, l'engagement de la communauté, les likes et les partages, et ainsi déterminer le montant d'un post sponsorisé.Le site TechCrunch a contacté plusieurs personnes prises au hasard dans la base de données, afin de vérifier sa validité. Seulement deux auraient répondu et confirmé les informations présentes, mais ni l'une ni l'autre n'aurait eu de lien avec Chtrbox. La base de données a été rapidement retirée du réseau, et Pranay Swarup, fondateur de la société, aurait été contacté, mais se serait pour l'instant refusé à tout commentaire.Propriétaire d'Instagram depuis 2012, Facebook a fait savoir que l'entreprise a lancé une enquête pour déterminer l'origine de l'incident : «».