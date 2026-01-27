L'avenir semble payant chez Meta. Comme le groupe californien vient de l'annoncer au média TechCrunch, il travaille en ce moment à la création de nouveaux abonnements, qui pourront être souscrits sur ses plateformes majeures que sont Facebook, Instagram et WhatsApp. L'objectif est de pouvoir garder l'activité de base gratuite, tout en ajoutant des fonctionnalités qui, elles, seront réservées aux utilisateurs payants.

TechCrunch indique que la société est cette heure encore très ouverte sur ce programme, et n'a rien de bien arrêté. « Meta ne semble pas s'en tenir à une seule stratégie, indiquant qu'elle testera diverses fonctionnalités et offres d'abonnement, et que chaque abonnement à une application disposera d'un ensemble distinct de fonctionnalités exclusives » a-t-il ainsi été expliqué.