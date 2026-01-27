Le groupe Meta est à la tête de réseaux sociaux parmi les plus importants au monde. Et d'ici peu, les abonnés à Instagram et autres Facebook se verront proposer des souscriptions payantes leur offrant de nouveaux outils.
Oui, Meta aime faire payer ses abonnés. Le groupe de Mark Zuckerberg nous a déjà montré par le passé qu'il pouvait être assez créatif dans le domaine, avec, notamment, l'offre Meta Verified. Plus près de nous, on a appris il y a peu qu'un abonnement était en cours de préparation pour WhatsApp afin de permettre de ne plus tomber sur des publicités. Mais il y a encore d'autres choses en préparation au sein du géant américain !
Meta va mettre au monde des abonnements premium pour ses réseaux
L'avenir semble payant chez Meta. Comme le groupe californien vient de l'annoncer au média TechCrunch, il travaille en ce moment à la création de nouveaux abonnements, qui pourront être souscrits sur ses plateformes majeures que sont Facebook, Instagram et WhatsApp. L'objectif est de pouvoir garder l'activité de base gratuite, tout en ajoutant des fonctionnalités qui, elles, seront réservées aux utilisateurs payants.
TechCrunch indique que la société est cette heure encore très ouverte sur ce programme, et n'a rien de bien arrêté. « Meta ne semble pas s'en tenir à une seule stratégie, indiquant qu'elle testera diverses fonctionnalités et offres d'abonnement, et que chaque abonnement à une application disposera d'un ensemble distinct de fonctionnalités exclusives » a-t-il ainsi été expliqué.
De l'anonymat et de l'IA au programme pour les souscripteurs payants ?
Meta a expliqué que ces nouveautés devraient permettre de booster la productivité et la créativité des utilisateurs. Surtout, ils auraient droit à des outils IA qui leur seraient réservés. Parmi eux, Vibes, qui offre la possibilité de créer et de partager des vidéos avec l'IA. L'agent IA Manus, racheté à son créateur chinois par Meta le mois dernier, devrait aussi être rendu disponible.
Enfin, comme la fait découvrir le spécialiste de la rétro-ingénierie Alessandro Paluzzi, des outils pour rester anonymes dans certaines situations seraient aussi proposés sur Instagram par ces abonnements. L'utilisateur payant aurait notamment « la possibilité de créer un nombre illimité de listes d'audience, de voir la liste des abonnés qui ne vous suivent pas en retour et de jeter un œil à une story sans montrer que vous l'avez consultée. » Alors, ouvrir son portefeuille en vaudra-t-il le coup ?
