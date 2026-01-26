Impossible d'échapper aux publicités, du moins sans mettre la main au porte-monnaie : WhatsApp prépare en ce moment même un abonnement qui permettrait aux utilisateurs de supprimer les annonces intempestives.
Ayant récemment dépassé le cap des 45 millions d'utilisateurs mensuels actifs dans l'Union européenne, WhatsApp évolue à grande vitesse : les appels de groupe sont désormais permis en version web, un quota mensuel a été mis en place pour les messages sans réponse et la pub a fait sa grande entrée dans l'app, au grand dam des utilisateurs. Mais, comme toujours, Meta a de la suite dans les idées…
Un plan pour dire adieu aux pubs en préparation sur WhatsApp ?
La publicité rapporte gros aux sociétés Tech mais elle est loin de faire l'unanimité côté utilisateurs. WhatsApp, qui teste depuis quelques mois l'intégration d'annonces au sein de ses chaînes et de ses statuts, semble vouloir intensifier un peu plus sa stratégie de monétisation. Elle devrait bientôt proposer un abonnement pour supprimer ces messages intempestifs.
En analysant la version 2.26.3.9 de la messagerie de Meta, l'équipe d'Android Authority a, en effet, découvert quelques lignes allant dans ce sens : « Comme vous avez récemment supprimé votre compte WhatsApp de votre Centre de comptes, le prix de votre abonnement sans publicité dans Statut et chaînes a diminué. Vérifiez votre abonnement pour accepter le nouveau prix de <b>%1$s/mois</b> ; ou choisissez d'utiliser Statut et chaînes gratuitement avec des publicités. »
Une nouveauté encore très mystérieuse
L'équipe a également réussi à afficher une alerte concernant cette nouvelle formule payante : « Vous aviez précédemment choisi de vous abonner pour utiliser le statut et les chaînes sans publicité. Étant donné que vous avez modifié votre âge, votre abonnement n'est plus nécessaire et doit être résilié », peut-on notamment lire dans le message.
WhatsApp serait donc bien en train de travailler sur un nouveau plan qui donnerait aux utilisateurs la possibilité de faire l'impasse sur les publicités. Mais pour l'heure, la firme n'a pas communiqué sur le sujet : impossible, donc, de savoir quand ce nouvel abonnement sera proposé ni quel sera le prix demandé. On ne trouve pas non plus d'indications permettant d'affirmer que ce nouveau plan sera déployé globalement. Il faudra donc patienter encore un peu pour en savoir plus.
Les utilisateurs vont-ils faire un bon accueil à cette nouveauté qui leur demande de payer pour un service autrefois totalement gratuit ? Rien n'est moins sûr.