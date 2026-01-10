Selon le Digital Services Act, toute plateforme qui compte plus de 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans l'Union européenne bascule automatiquement dans la catégorie des « très grandes plateformes en ligne ». Cette désignation implique une série d'obligations que les autres services n'ont pas à respecter. WhatsApp vient de dépasser ce seuil, ce qui pousse la Commission européenne à agir.

Tant que l'application restait en dessous de cette barre, elle échappait aux règles les plus contraignantes du DSA. Meta pouvait continuer à la gérer comme un service de communication privée, sans avoir à justifier ses choix en matière de modération ou d'algorithmes. Mais avec plus de 45 millions d'utilisateurs européens, cette distinction ne tient plus. Bruxelles considère que WhatsApp exerce une influence comparable à celle des réseaux sociaux, même si l'usage diffère.

La Commission a déjà commencé à collecter les données d'audience auprès de Meta. Un porte-parole a confirmé que ces informations permettront de déterminer si WhatsApp doit être officiellement classé comme VLOP, l'acronyme anglais pour « très grande plateforme en ligne ». Si la décision est confirmée, Meta devra transformer en profondeur la manière dont il supervise l'application. Chaque contenu partagé, chaque groupe créé, chaque message signalé devra être traité selon des critères beaucoup plus stricts.

Cette évolution fait trembler Meta, car elle remet en cause la position privilégiée de WhatsApp dans l'écosystème du groupe. L'application générait peu de revenus directs jusqu'à présent, mais elle constituait un point d'entrée stratégique pour toucher des milliards d'utilisateurs.