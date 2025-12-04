Et une nouvelle enquête de Bruxelles contre les géants américains de la tech ! En effet, selon The Verge, les nouvelles restrictions sur l'IA appliquées par Meta sur WhatsApp ont déclenché l'alerte du côté du Vieux Continent, et ont mis en branle la Commission européenne.

« En raison de cette nouvelle politique, les fournisseurs d'IA concurrents pourraient se voir empêchés d'atteindre leurs clients via WhatsApp. […] D'autre part, le service d'IA propre à Meta, "Meta AI", resterait accessible aux utilisateurs de la plateforme. » précise l'exécutif de l'UE.