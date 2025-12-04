WhatsApp a vu récemment ses conditions d'utilisation changer, ce qui va expulser les grandes IA de l'application de messagerie. À moins que l'Union européenne n'y voie une infraction à ses règles !
Le mois dernier, on apprenait que les chatbots IA commençaient à préparer leur départ de WhatsApp, à cause de conditions d'utilisations modifiées par Meta qui interdiraient à l'avenir aux rivaux de Meta AI d'y accéder. Le genre de décision qui apparaît à beaucoup comme anti-concurrentielle. En tout cas, c'est le cas de l'Union européenne, qui se mêle dorénavant de cette affaire.
L'UE lance une enquête contre Meta et ses nouvelles règles sur l'IA dans WhatsApp
Et une nouvelle enquête de Bruxelles contre les géants américains de la tech ! En effet, selon The Verge, les nouvelles restrictions sur l'IA appliquées par Meta sur WhatsApp ont déclenché l'alerte du côté du Vieux Continent, et ont mis en branle la Commission européenne.
« En raison de cette nouvelle politique, les fournisseurs d'IA concurrents pourraient se voir empêchés d'atteindre leurs clients via WhatsApp. […] D'autre part, le service d'IA propre à Meta, "Meta AI", resterait accessible aux utilisateurs de la plateforme. » précise l'exécutif de l'UE.
Meta pourrait risque une amende au montant faramineux
Or, l'Union européenne s'est dotée avec le Digital Markets Act d'une réglementation particulièrement robuste dans le droit de la concurrence, avec des règles qui « interdisent l'abus de position dominante. » Si Meta était finalement considéré coupable de cette infraction, le groupe de Mark Zuckerberg pourrait recevoir comme punition une amende allant jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires mondial.
Une somme qui serait énorme, bien au-delà des plus grosses pénalités jamais imposées dans le passé par Bruxelles. En effet, Meta affichait l'an dernier un chiffre d'affaires de 164 milliards de dollars. Et 10% de ce chiffre d'affaires, c'est une amende de tout simplement plus de 16 milliards d'euros. On attend maintenant de voir comment l'enquête va avancer, surtout avec la pression constante exercée par Washington pour que Bruxelles soit plus coulant dans les dossiers antitrust.