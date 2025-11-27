Pas de chance si vous aviez fait les efforts pour installer ChatGPT sur WhatsApp. L'IA, et d'autres avec elle, vont devoir quitter l'application de messagerie !
Parmi les géants de l'intelligence artificielle, on peut compter le groupe Meta, qui investit énormément dans la technologie, et cherche depuis à l'intégrer à l'ensemble de ses produits phares. Parmi ceux-ci, WhatsApp, qui intègre Meta AI, et qui en plus a pour lui d'être ouvert aux autres grandes IA. Enfin, ça ne sera pas le cas encore très longtemps !
ChatGPT et Copilot vont quitter WhatsApp au mois de janvier prochain
Mauvaise nouvelle pour ceux qui veulent utiliser des IA différentes sur WhatsApp. The Verge nous apprend en effet que les changements des conditions d'utilisation appliqués à WhatsApp Business vont obliger les spécialistes de l'intelligence artificielle à quitter l'application.
OpenAI s'est ainsi déjà préparé à enlever ChatGPT de l'application à partir du moment où ces nouvelles conditions deviendront effectives, soit le 15 janvier 2026. Microsoft a suivi le même mouvement, ce qui fera que Copilot ne pourra plus être accessible sur la messagerie instantanée.
Les autres chatbots vont suivre ?
Ce qui est à noter, c'est que ces conditions d'utilisation interdiront à des entreprises tierces d'user de la plateforme pour distribuer ses propres IA. Les départs des géants Microsoft et OpenAI ne devrait ainsi pas être les seuls à être observés dans les prochains temps.
Les autres spécialistes comme Perplexity devraient ainsi suivre, ce qui laissera place nette pour la production maison du groupe de Mark Zuckerberg, Meta AI. Faire de cette dernière la seule IA disponible nativement sur l'application de messagerie la plus populaire au monde (avec quelque 3 milliards d'utilisateurs à travers la planète) devrait lui donner un joli avantage, dans la course aux intelligences artificielles.
Et ce, surtout que Meta AI compte commencer à écouter vos conversations et lire vos messages, afin de pouvoir générer des publicités personnalisées. Pas trop déçus ?