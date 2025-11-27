Ce qui est à noter, c'est que ces conditions d'utilisation interdiront à des entreprises tierces d'user de la plateforme pour distribuer ses propres IA. Les départs des géants Microsoft et OpenAI ne devrait ainsi pas être les seuls à être observés dans les prochains temps.

Les autres spécialistes comme Perplexity devraient ainsi suivre, ce qui laissera place nette pour la production maison du groupe de Mark Zuckerberg, Meta AI. Faire de cette dernière la seule IA disponible nativement sur l'application de messagerie la plus populaire au monde (avec quelque 3 milliards d'utilisateurs à travers la planète) devrait lui donner un joli avantage, dans la course aux intelligences artificielles.

Et ce, surtout que Meta AI compte commencer à écouter vos conversations et lire vos messages, afin de pouvoir générer des publicités personnalisées. Pas trop déçus ?