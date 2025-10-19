Ce n'est plus une nouvelle pour personne : WhatsApp prépare le déploiement des noms d'utilisateur, une fonctionnalité qui permettra de contacter quelqu'un sans connaître son numéro de téléphone. En d'autres termes, l'application s'apprête à ouvrir une nouvelle porte d'entrée aux importuns. La limitation sur les messages apparaît alors pour ce qu'elle est : une tentative désespérée de colmater une brèche que l'entreprise s'apprête elle-même à créer. On a l'impression que Meta s'empresse d'éteindre un incendie qu'elle a elle-même allumé.

Au lieu de s'attaquer à la source avec des filtres intelligents ou une analyse comportementale plus fine, WhatsApp choisit la facilité. Cette limitation mensuelle donnera l'illusion d'une action, mais les réseaux de pollupostage, organisés et industrialisés, ont déjà plusieurs coups d'avance. La véritable question n'est pas de savoir si cette mesure sera efficace, mais plutôt de deviner quelle sera la prochaine fausse bonne idée que nous présentera Meta dans quelques mois.