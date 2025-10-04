La réservation évite que les testeurs ou premiers utilisateurs monopolisent les noms populaires. WABetaInfo précise que "la fonction de réservation sera mise à disposition d’un plus grand nombre d’utilisateurs plus rapidement que la fonction complète".

Séparer la réservation du déploiement complet réduit les risques de conflits. Les utilisateurs peuvent choisir leur identifiant avant le lancement complet, tandis que le système général reste en cours de test et d’ajustement.

La réservation organise également la distribution des noms demandés simultanément par plusieurs utilisateurs. Les plus recherchés sont sécurisés sans que certains s’en accaparent trop tôt. Cela permet aux utilisateurs de planifier leur identifiant à l’avance et d’éviter les frustrations liées à la concurrence pour les noms populaires.

Pour les plus impatients, il faudra encore ronger votre frein. La version bêta 2.25.28.12 indique clairement que la réservation de noms d’utilisateur est en développement. WhatsApp n’a pas donné de calendrier précis, mais la fonction sera disponible avant le déploiement complet du système. Elle sera proposée à un public plus large et plus rapidement que le déploiement général.

