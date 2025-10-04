WhatsApp prépare une nouveauté pour gérer les noms d’utilisateur. Une fonction permettra aux utilisateurs de réserver leur identifiant préféré avant le déploiement complet.
La dernière version bêta de WhatsApp pour Android, 2.25.28.12, annonce une fonction en développement : la réservation de noms d’utilisateur. Les utilisateurs pourront sécuriser leur identifiant avant que le système complet ne soit disponible pour tous. Elle empêche également que certains noms populaires soient accaparés par un petit groupe de testeurs. WhatsApp protège ainsi le numéro de téléphone et offre plus de contrôle sur les contacts. La réservation sera disponible avant le déploiement général et sera proposée à un public plus large. La plateforme continue sur sa lancée de nouveautés et d'alignement avec la concurrence, après la mise en sourdine tant attendue elle aussi.
WhatsApp permet de réserver son nom d’utilisateur pour protéger son numéro
La réservation de nom d’utilisateur agit comme une clé supplémentaire. Même si quelqu’un connaît votre identifiant, il pourra envoyer un message seulement s’il dispose de la clé correspondante. Pour activer la protection, il faudra choisir un nom d’utilisateur, ce qui évite l’exposition du numéro de téléphone.
WABetaInfo note que « WhatsApp est en train de peaufiner la manière dont les utilisateurs géreront leurs noms d’utilisateur avant même que la fonction complète ne soit disponible ». Les tests doivent rendre le processus fluide et intuitif dès le départ.
L’infrastructure devrait pouvoir accueillir des millions d’utilisateurs sans ralentissements. Le déploiement progressif permet de vérifier la stabilité et de corriger les bugs avant que tout le monde ait accès à la fonction complète. Les premiers utilisateurs bénéficient ainsi d’une expérience homogène et sécurisée.
La réservation garantit l’équité avant le déploiement complet
La réservation évite que les testeurs ou premiers utilisateurs monopolisent les noms populaires. WABetaInfo précise que "la fonction de réservation sera mise à disposition d’un plus grand nombre d’utilisateurs plus rapidement que la fonction complète".
Séparer la réservation du déploiement complet réduit les risques de conflits. Les utilisateurs peuvent choisir leur identifiant avant le lancement complet, tandis que le système général reste en cours de test et d’ajustement.
La réservation organise également la distribution des noms demandés simultanément par plusieurs utilisateurs. Les plus recherchés sont sécurisés sans que certains s’en accaparent trop tôt. Cela permet aux utilisateurs de planifier leur identifiant à l’avance et d’éviter les frustrations liées à la concurrence pour les noms populaires.
Pour les plus impatients, il faudra encore ronger votre frein. La version bêta 2.25.28.12 indique clairement que la réservation de noms d’utilisateur est en développement. WhatsApp n’a pas donné de calendrier précis, mais la fonction sera disponible avant le déploiement complet du système. Elle sera proposée à un public plus large et plus rapidement que le déploiement général.
Pour suivre les nouveautés, WABetaInfo recommande de consulter régulièrement son compte sur X et de vérifier les mises à jour pour Android, iOS, Web et Desktop. L’équipe invite les utilisateurs à partager leurs retours et à échanger sur Discord avec d’autres membres de la communauté.