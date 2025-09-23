Les mentions « @everyone » promettaient de réveiller tout un groupe, elles finissaient surtout par tirer de son sommeil celui qui ne demande qu’un peu de paix numérique. WhatsApp peaufine enfin un coupe-bruit sélectif, histoire que les alertes collectives cessent de hurler dans le vide.
- WhatsApp introduit une nouvelle option pour ignorer les mentions @everyone, améliorant le contrôle des notifications dans les groupes.
- Cette fonctionnalité nécessite d'abord de mettre le groupe en sourdine avant de sélectionner les mentions à autoriser.
- La mise à jour vise à réduire le bruit numérique, en permettant aux utilisateurs de gérer les alertes collectives efficacement.
Débusquée dans la version bêta 2.25.27.1, la mise en sourdine de la mention @everyone se loge directement sous le commutateur de mise en sourdine classique du groupe. Le réglage n’agit donc pas en franc-tireur : il vient compléter le silence déjà activé, pour décider si l’appel global mérite ou non de traverser le bouclier. La fonction illustre la cure d’amaigrissement sonore menée par WhatsApp depuis des mois : chats vocaux mieux rangés, priorisation des conversations, et maintenant un traitement de faveur pour les mentionnés trop généreux.
Silence : on module
Impossible d’activer l'option si le groupe vibre encore à chaque message : il faut d’abord enclencher la sourdine entière, choisir sa durée (huit heures, une semaine ou indéfiniment) puis préciser si la mention collective pourra percer ce silence. Le réglage apparaît alors en dessous, histoire de rappeler que la hiérarchie des notifications appartient désormais aux utilisateurs, pas aux bavards.
Lorsque WhatsApp a commencé à tester la mention globale, l’enthousiasme a vite échappé à tout contrôle. Entre le collègue qui veut « réunir l’équipe » à 22 heures et le cousin qui spamme l’album photo du mariage, le bouton rouge avait des airs de mégaphone survitaminé. La nouvelle option agit comme un filtre passe-bas : elle laisse les mentions individuelles et les messages directs franchir la barrière, mais ferme la porte aux appels de masse, ces gouttes qui font déborder la cloche de notification. Cette finesse rapproche WhatsApp des outils de travail que sont Slack ou Teams, tout en évitant les reliques de jargon professionnel.
Whatsapp avait déjà limité la casse en introduisant, l’an dernier, la mise en sourdine automatique pour les groupes de plus de 256 membres. Le couperet n’a pourtant pas suffi à dompter les « @everyone » en germe. Cette nouvelle étape s’inscrit donc dans un continuum : après les groupes chuchotés, place aux mentions muselées.
L’option circule encore en bêta, réservée aux curieux qui aiment vivre dangereusement sur Google Play. Une diffusion grand public interviendra une fois le thermostat sonore bien huilé, d’abord sur Android puis, sans doute, sur iOS et sur la version desktop : l’équité dans le silence, c’est aussi important que l’équité dans le bruit.
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.