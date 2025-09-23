Whatsapp avait déjà limité la casse en introduisant, l’an dernier, la mise en sourdine automatique pour les groupes de plus de 256 membres. Le couperet n’a pourtant pas suffi à dompter les « @everyone » en germe. Cette nouvelle étape s’inscrit donc dans un continuum : après les groupes chuchotés, place aux mentions muselées.

L’option circule encore en bêta, réservée aux curieux qui aiment vivre dangereusement sur Google Play. Une diffusion grand public interviendra une fois le thermostat sonore bien huilé, d’abord sur Android puis, sans doute, sur iOS et sur la version desktop : l’équité dans le silence, c’est aussi important que l’équité dans le bruit.